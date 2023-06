Trest kvůli dopingu vyřešil šíleným způsobem: Vzpěrač (†35) spáchal sebevraždu

Vzpěrač Vladimír Sedov si na úspěch nemohl stěžovat. Na svém účtu měl řadu medailových ocenění, mezi nimiž byly i úlovky z olympijských her v Koreji, Polsku a Kazachstánu. Jenže dopingový test ukázal, že si kazašský sportovec do těla vpravoval zakázané látky a tak byl všech úspěchů zbaven. Situace navíc dost ovlinila i jeho sportovní možnosti v budoucnu, což Sedov nesl dost špatně a problém se rozhodl řešit nejhorším možným způsobem...

Vzpěrač Vladimir Sedov platil za opravdovou hvězdu. Zářil nejen na domácí scéně, ale i na mezinárodních soutěžích, odkud si vozil medaile. Když ale WADA (Světová antidopingová agentura) po letech znova kontrolovala Kazachovy staré vzorky z olympiády v Pekingu, dospěla k závěru, že se u Vladimíra ukázal doping a odebrala mu všechna ocenění i tituly.

To by ale nejspíš snesl lépe, než fakt, že byl Sedov také na dlouhých osm let diskvalifikován, což se odrazilo na jeho sportovní i trenérské činnosti. A bez milovaného sportu už pro Sedova nejspíš život neměl žádný smysl...

Ruský web Sport Express nyní přinesl informaci o tom, že kazažský sportovec spáchal sebevraždu. Obavy Sedovova okolí začaly ve chvíli, kdy se dlouho neozýval svým kamarádům ani rodině. To, jak se náhle po reprezentantovi slehla zem dávalo tušit, že se neděje nic dobrého. A to se bohužel také potvrdilo. Policejní oddělení v regionu Žetis oznámilo, že byl Vladimír nalezen mrtvý.

„Tělo 35letého vzpěrače bylo nalezeno v místě jeho bydliště v obci Dostyk , okres Karatal. Na jeho těle nebyly nalezeny žádné vnější známky násilné smrti. Podle informací příbuzných muž spáchal sebevraždu," uvedla v prohlášení policie.