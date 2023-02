Už nekličkujte! Olympijské hnutí musí Rusům ukázat stopku. S jednou výjimkou

Sportovní organizace v čele s MOV by pak už především měly konečně přestat kličkovat a hrát si se slovíčky a právními výrazy. Rusko a ruští sportovci (pod neutrální vlajkou) jsou sice určitě dva různé termíny, jak nedávno připomněl i šéf ČOV Jiří Kejval, ale Putinova propaganda je schopná tento rozdíl naprosto hravě smazat. A o to tu jde.

Válka je strašná a tisíce zabitých Ukrajinců při bránění vlastní země, ale i mrtví ruští mladíci naverbovaní a zmanipulovaní Putinovými tvrzeními o boji s ukrajinskými nacisty, jsou děsivé svědectví o novodobém barbarství.

MOV i jeho národní odnože na to musí adekvátně zareagovat a dát předem všem sportovním svazům jasně najevo, že ruští sportovci se pod pěti kruhy tentokrát prostě neobjeví. A utnout tím mimochodem i trapné nápady kvalifikovat se do Paříže v některých sportech například asijskou cestou.

Především by tím ale olympijské hnutí dalo najevo, že nehodlá pošlapat základy, na nichž bylo vystavěno. Byť už řadu z nich v čase nejednou tak trochu zradilo. Pokud to neudělá, riskuje totiž nejen vlnu národních bojkotů olympijských her, ale zároveň i to, že se postupně ocitne v podobné izolaci jako nyní Putin. Ostatně současný předseda Thomas Bach už pro podobný scénář udělal poměrně dost...

Jedinou výjimku bych tu pak vážně zvažoval: pro ruské a běloruské sportovce, kteří se už v minulosti jasně veřejně vymezili proti Putinově agresi, což mimo jiné většinou znamenalo, že už Rusko či Bělorusko i fyzicky museli opustit. Najít speciální status pro těchto pár statečných dává smysl.