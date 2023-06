Obrovská tragédie v rodině legendy NASCAR: Vražedná střelba!

Neskutečný smutek a pocit beznaděje. Zhruba to nyní prožívá závodnická legenda Jimmie Johnson (47) společně se svou manželkou Chandrou (44) poté, co tchyně (†68) několikanásobného šampiona seriálu NASCAR měla spáchat obzvlášť zrůdný čin. Čeho přesně se prý měla dopustit?

Tři zmařené životy a zdrcená rodina, která bude muset žít s tímto hrůzným zážitkem až do konce svých dní. Přesně tohle řádění má mít podle oklahomských úřadů na svědomí Terry Janwayová, tchyně sedminásobného vládce závodů NASCAR Jimmieho Johnsona, která chladnokrevně zavraždila nejen svého manžela Jacka (†69), ale také malého Daltona (†11), který byl synovcem Chandry, jenž nyní prožívá peklo. Poté, co byli oba mrtví, obrátila Terry zbraň proti sobě.

„V pondělí 26. června jsme ve 21 hodin a 5 minut obdrželi telefonát od ženy, která nám sdělila, že slyší podivný hluk a někdo má zbraň. Následně zavěsila,“ uvedl v oficiální tiskové zprávě Johnny Teehee, šéf policejního oddělení města Muskogee. „Krátce po příjezdu policisté uslyšeli výstřel z vnitřku domu,“ pokračoval. „Když vešli dovnitř, uviděli na chodbě u vchodových dveří ležet osobu. Policisté se snažili osobu ležící na chodbě zachránit, ale bylo příliš pozdě.“ Následovala domovní prohlídka, během které se našla ještě další dvě těla bez známek života.

Kvůli otřesnému zážitku vynechá Johnson víkendový závod v Chicagu, který měl absolvovat v rámci seriálu NASCAR Cup Series. Ještě nedávno se přitom radoval z účasti na jubilejním 100. ročníku prestižního závodu 24 hodin Le Mans. Na úmrtí v Johnsonově rodině reagovalo už i vedení NASCAR. „Jsme zarmouceni tragickým úmrtím členů rodiny Chandry Johnsonové,“ uvedli zástupci seriálu v prohlášení pro pořad E! News. „Celá rodina NASCAR vyjadřuje Chandře, Jimmiemu a všem rodinným členům Johnsonových a Janwayových hlubokou podporu a soustrast v těchto těžkých chvílích.“

Děsivá smrt bratra

Bohužel se nejedná o první smrtelné neštěstí v rodině Chandry. Před devíti lety se totiž při skoku padákem zabil její mladší bratr Jordan (†27). Podle deníku USA Today se mu neotevřel padák poté, co při srážce ve vzduchu upadl do bezvědomí. Čip, který by v nouzové situaci automaticky otevřel padák, zrovna procházel údržbou. Vzhledem k tomu, že měl Jordan za sebou více než 1000 seskoků, nemusel tento seskok absolvovat s čipem. Pro tuto osudovou variantu se taky rozhodl. Po ztrátě milovaného bratra tak nyní Chandra prožívá další zdrcující chvíle.