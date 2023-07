Shieldsová o svém ex Agassim: Kvůli žárlivosti roztřískal své trofeje!

Jeden z nejlepších tenistů historie, Andre Agassi, rozbil každou trofej, kterou vyhrál. A že jich bylo! Důvod? Naštvala ho role jeho bývalé manželky v oblíbeném televizním seriálu Přátelé. Jaká scéna ho nejvíce rozzuřila? A co následovalo poté?

Americký tenista Andre Agassi a herečka Brooke Shieldsová se seznámili v roce 1993 a hned si padli do oka. Tehdy je spojovaly špatné zkušenosti se slávou, navíc oba neměli moc vřelé vztahy s jejich rodiči. Později se z toho vyvrbilo skutečně bouřlivé manželství, byli svoji v letech 1997 až 1999.

Za jejich rozchodem podle všeho stojí vystoupení herečky a modelky v televizní show Přátelé (1994–2004), které vyvolalo posměch i rozruch mezi diváky. Herečka v americkém sitcomu ztvárnila Eriku, tedy šílenou ženu, která fanaticky miluje a stalkuje Joeyho Tribbianiho s tváří Matta LeBlanca.

První manželské problémy pak nastaly v době, když se slavný tenista zúčastnil natáčení ikonické scény. Od toho času byla v jejich manželství hádka za hádkou. Žárlivý Agassi totiž zůstal vzteky bez sebe, když sledoval, jak jeho manželka přímo na place olizuje a žužlá prsty svého hereckého kolegy. To rozzuřilo Agassiho doběla, neuvěřitelně mu to drásalo nervy po celou dobu jejich vztahu.

Shieldsová v nedávném rozhovoru pro magazín New Yorker pak prozradila velice pikantní podrobnosti o tom, co se dělo během natáčení inkriminované scény i později v jejich domácnosti. „Andre mě podporoval v publiku a zničehonic odešel,“ popisovala herečka první reakci svého tehdejšího manžela, který si to bezprostředně poté namířil do Las Vegas.

Napětí mezi nimi však houstlo čím dál tím víc i po jeho návratu domů, zejména když se objevily prvotní ohlasy na její působení. Ty Agassiho dovedly k totální nepříčetnosti. „Všichni si ze mě teď dělají legraci. Tímhle chováním jsi ze mě udělala blázna," měl údajně pronést rozzuřený Agassi. „Je to komedie! Co je to s tebou?“ odpověděla mu prý jeho žena.

Podle autobiografie Shieldsové měla dokonce bývalá světová jednička systematicky rozbíjet všechny své vyhrané trofeje v záchvatu vzteku, včetně těch nejcennějších kousků z Wimbledonu či US Open. To ale není zdaleka vše!

Agassi prý měl být tehdy pod vlivem těžkých drog. „Vysvětlil mi, že celou úvodní část našeho vztahu byl závislý na pervitinu," nařkla veřejně Shieldsová svého bývalého muže ze závislosti na metamfetaminu. Tato vážná podezření se však nikdy plně neprokázala.

Utrápená herečka se ještě snažila nepovedené manželství mermomocí zachránit párovou terapií, ale marně. Rozličné problémy a incidenty jednoznačně vedly k tomu, že se tento nesourodý pár rozešel v dubnu 1999.

Oba však nezůstali na ocet příliš dlouho a znovu vstoupili do svazku manželského se svými současnými partnery. Agassi se oženil s tenisovou kolegyní Steffi Grafovou, Shieldsová se provdala za filmového režiséra Chrise Henchyho, který se specializuje na komediální žánr.

Andre Agassi ukončil kariéru v roce 2006 a začal se věnovat trénování, kdy cepoval například Novaka Djokoviće či Naomi Ósakaovou. Je jedním ze sedmi tenistů, kterým se podařilo zvítězit ve všech čtyřech grandslamových turnajích. Navíc byl prvním hráčem v historii, jenž získal takzvaný Golden Slam, což je označení pro triumf na všech grandslamech a současně i vítězství na olympiádě. Trofejí tedy získal opravdu mnoho, jenže v jeho vitrínce velice pravděpodobně nenalezneme žádnou z nich!