Divoká voda uprostřed pouště? Na světě je jen jedno místo s takovou možností

BLOG LUKÁŠE ROHANA | Spojené arabské emiráty má asi většina z nás spojené s nevšedními možnostmi. Kromě nejvyšší budovy světa, luxusních hotelů, nákupních center nebo zábavních parků tam najdeme i další kuriozitu. Umělou trať s divokou vodou postavenou v dohledu pouštních dun, využívanou nejen pro vodní slalom. Právě to nabízí areál Wadi Adventure schovaný nedaleko města Al Ain.

Poprvé se v naší komunitě začalo o možnosti tréninku na Blízkém východu hovořit v roce 2012. O rok později jsme už viděli videa, že kanál (umělá slalomová trať) opravdu stojí. Ba co víc, uprostřed pouště v něm teče voda. A to pěkně z kopce, nutno podotknout. Jako první ho vyzkoušela opravdová legenda sportu, pětinásobný olympijský medailista Michal Martikán.

Jak ale mohl takový nápad vůbec vzniknout?

V téhle části světa je možné asi všechno. Před více než deseti lety, kdy jsem o projektu slyšel poprvé, mi to celé připadalo dost přes čáru. Proč by něco takového, a zrovna tam, chtěli stavět, říkal jsem si…

Dal jsem si tu práci a spočítal, kolik vodáků ze Spojených arabských emirátů jsem za svůj život viděl.

Výsledek vás možná překvapí, ani jednoho.

Naprosto jsem ale podcenil místní možnosti. Teď vám zkusím povyprávět, jak tenhle bláznivý nápad vzniknul.

Mezi lidmi od vody koluje historka, že místní bohatý šejk, který vlastní celý areál Wadi, viděl umělou divokou vodu v americkém Charlotte. Líbila se mu natolik, že se rozhodl něco podobného vybudovat nedaleko svého sídla. Místní „král pod horou“, jeho vila se totiž nachází pod široko daleko nejvyšším kopcem v okolí Jebel Hafeet, zvládl, co by jiného ani ve snu nenapadlo.

Bez přehánění v pouštních podmínkách, a v tu dobu úplně mimo civilizaci, dnes stojí velkolepé adrenalinové centrum. Najdete v něm tři umělé tratě s divokou vodou rozdělené dle jejich obtížnosti barvami, podobně, jak to znáte u sjezdovek, umělou surfovací vlnu s pláží, wakeboarding na jezeře, bazén, lezecké centrum a další atrakce.

Na první pohled to asi nezní nijak přehnaně, je tu však jeden zádrhel. Jak už to bývá, v poušti není voda, bez které by takový areál zrovna fungovat nemohl.

Logické řešení by mohlo být najít vhodnější místo. Nebo dostat přesolenou vodu z oceánu až k hranicím s Ománem. Jeden problém by se ale našel, vzdálenost od vody ke zvolenému místu je přes 100 kilometrů…

Logika šla stranou, vznikl tunel. Ne zrovna tunel, který známe z domova. Tenhle zajištuje vodu pro celý areál, který nabízí svým návštěvníkům zábavu především skrze vodní živel. Že k tomu je potřeba obrovské množství vody, si asi každý z vás dokáže představit.

Zní to bláznivě, když jsem ale slyšel, že Asijské zimní hry uspořádá v roce 2029 Saudská Arábie, už mě místní areál tolik neudivuje.

Trať nevyužívají k zimní přípravě pouze vodní slalomáři, probíhá zde i komerční rafting, kayaking, takže divokou vodu může vyzkoušet úplně kdokoli. Pro milovníky adrenalinu rozhodně stojí za to udělat si na své dovolené výlet, a zažít pocit, kdy člověk rychlostí proplouvá proudem, rozráží vlny a válce, které mu stojí v cestě.

Místní umělý kanál totiž jednoznačně patří mezi nejobtížnější, tím pádem nejdivočejší na světě. Důvodem je, že majitel na ničem nešetřil. Voda vtéká do betonového koryta z pěkné výšky. Spád tratě ze startovního bazénu do cílového jezera bude minimálně třikrát vyšší, než jaký je třeba v Troji.

I proto je trať v Emirátech mezi vodáky oblíbená, a často navštěvovaná. Pro slalomový trénink sice není dokonalá, oproti známějším kanálům v Evropě je naprosto odlišná, o to zajímavější požitek z jízdy však nabízí.

Voda v korytě vytváří množství překážek, které na první pohled mohou působit nebezpečně. Pod dohledem zkušených guidů, kteří zde zajišťují rafting pro veřejnost, vám však velké nebezpečí nehrozí.

Divoká voda patří spíše do přírody, tady na její krásy ale nenarazíte.

Místní oáza pouze potvrzuje umělost, kterou si tahle část světa vzala za své.