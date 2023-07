Loňský finalista Kyrgios: Rebel opět na dně!

as,

Autor: as, sm, rau

Loni trápil ve wimbledonském finále až do posledního míčku Djokoviče, letos to zabalil ještě před začátkem turnaje. „Zkusil jsem všechno, abych se dal do pořádku, ale čas stál proti mně,“ hlesl australský rebel Nick Kyrgios (28).

Se zraněným kolenem musel v lednu na operaci, přišel kvůli tomu o oba letošní grandslamy v Melbourne i Paříži. A nakonec nestihl ani ten třetí, protože se mu pro změnu ozvalo zápěstí.

„Trhá mi to srdce, ale lékaři odhalili natrhnutý vaz. Nestihl jsem to,“ smutnil. Snad další krizový moment ustojí. Nedávno v sérii »Break Point « na Netflixu přiznal, že během Wimbledonu 2019 měl sebevražedné úmysly a zachránila ho až pomoc psychiatra.

„Byl jsem na absolutním dně. Po prohře jsem se probudil a můj táta seděl na posteli a plakal. To byl pro mě klíčový budíček. Říkal jsem si: OK, takhle to nemůže dál pokračovat,“ vyprávěl Australan.

„Musel jsem na psychiatrii. Opravdu jsem přemýšlel, jestli nespáchám sebevraždu,“ pokračoval. Na turnaji tehdy nastoupil i v dlouhém rukávu. To aby zakryl stopy po sebetrýznění. „Jizvy jsem měl na celé ruce,“ vzpomínal. „Nesnášel jsem se,“ uzavřel.