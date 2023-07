Návštěvníci Wimbledonu souloží ve speciální místnosti: Organizátorům došla trpělivost!

Tenisový zážitek je nejspíš tolik nebere! Návštěvníci Wimbledonu pořádně rozhněvali organizátory nejstrašího tenisového turnaje. Ti totiž divákům připravili k dispozici místnost určenou pro odpočinek, kam mohou lidé dorazit ve chvíli, kdy je na ně okolní ruch už trochu moc. Jenže z místa se stal pelech hříchu!

Tichá místnost, která se nachází za kurtem číslo 12, původně měla sloužit jako místo, kde se lidé budou moci odpočinout od stresu. K dispozici jim tam byly dvě kabinky s křesly a také skládacími stolečky. Jenže někteří si relax vyložili po svém!

Z místnosti často byly k vidění páry, které si ještě po cestě upravovaly oděv a prazvláštním úsměvem bylo poměrně zřejmé, k čemu tuto klidovou zónu využily. U některých to dokonce potvrzovaly také milostné zvuky, které se z kabinek linuly. A pořadatelé tak museli přikročit k ráznému opatření.

Místo se přesunulo pod tribunu kurtu číslo 12 a nově na něj bude dohlížet ochranka. „Zajistíme, aby to lidé používali správným způsobem,“ pravila ohledně situace Sally Boltonová, výkonná ředitelka All England Lawn Tennis Club. „Pokud lidé potřebují prostor, aby se mohli jít modlit, je to pro to klidný prostor. Je zde možnost kojit. Ale chceme, aby byla místnost využívána správným způsobem,“ upozornila Boltonová.