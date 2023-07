Životní Wimbledon Vondroušové. A navíc: Na tuhle Rusku mám pifku

Zase jste o krok blíž tomu, abyste vzala trávu na milost?

„Jo, zase o jeden zápas. (smích) A tenhle byl asi nejlepší, co jsem kdy na trávě odehrála.“

Tak jasný triumf nad světovou dvanáctkou mluví za vše…

„Skóre vypadá dobře, ale zápas byl fakt těžký, každý set rozhodl jeden brejk. Věděla jsem, že skvěle podává, je agresivní a má dobrou hru na trávu. Nechtěla jsem s ní vyměňovat zezadu. Chtěla jsem jí to zhnusit, aby nevěděla, co přijde. Myslím, že se mi to dařilo dobře.“

Až tak, že jste se při jednom gamu sama musela smát, jak vám míče padají do kurtu.

„Jo, po větru jsem jí tam zabila tři returny za sebou. To bylo něco. Zrovna v tom gamu mi to tam fakt napadalo.“

Objevujete v sobě konečně i schopnost hrát dobře na trávě?

„Vždy jsem si říkala, že na trávu nemám úplně špatnou hru. Forhend mám sice přeliftovaný, ale umím čopy, kraťasy, loby, voleje. A tady super podávám. Nikdy jsem trávu nezavrhla, jen se mi na ní nedařilo. I teď jsem před ní byla pesimistická a říkala jsem: Teď to bude pár zápasů a půjdeme na beton. Herňa (kouč Jan Hernych) ale říkal, ať mám otevřenou mysl a zkouším to.“

Když Wimbledon po roce povolil návrat Rusů a Bělorusů do turnaje, hodně se o tom debatovalo. Máte po vypuknutí války na Ukrajině na ruské soupeřky větší pifku?

„Musím říct, že s touhle jsem hrála loni v Indian Wells, když zrovna začala válka. A bylo to maso. Ten zápas ve mně zanechal hlubokou stopu. Byla tehdy strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Strašné, úplné šílenství. Na tuhle teda mám od té doby docela velkou pifku. O to víc jsem ráda, že jsem to takhle zvládla.“

Kuděrmerovová měla problémy kvůli nášivce těžařské společnosti Tatněfť, která sponzoruje její kariéru a starala se i o logistickou podporu ruské armády. Sama tenistka se debatám o válce vyhýbá. Má horší pověst než jiné Rusky?

„Nechci ji soudit, ale myslím si to o ní. Ona je velký extrém. Její chování v Indian Wells tuhle mou myšlenku jen podpořilo. U ní to tak cítí spousta holek. Jsem na ni docela zasedlá, je dobře, že to ve mně vyvolalo takový výkon.“