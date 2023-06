Slavné vyhazovy z repre: pitky, děvy, vydírání... Česká aféra či Benzema

Video se připravuje ... Trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý si zakládá na vztazích. Nejradši by byl zadobře i s nepřítelem. V případě Antonína Baráka to nevyšlo. Hráče Fiorentiny za „nedodržování pravidel“ odmítl nominovat na kvalifikační zápas na Faerských ostrovech, záložníka vyřadil na neurčito z kádru. Podobné, ale i zcela odlišné případy jsou známé z Česka i z ciziny. Nejkřiklavější tuzemská aféra je z roku 2009, kdy bylo vyřazeno rovnou sexteto fotbalistů. V zahraničí všem průšvihářům vévodí francouzský útočník Karim Benzema.

Karim Benzema (Francie) Vyřazen: listopad 2015 Důvod: vydírání spoluhráče a zapojení do organizovaného zločinu Návrat: květen 2021 Nejznámější případ poslední doby. Útočník Realu Madrid Karim Benzema byl v roce 2015 šest měsíců před domácím evropským šampionátem vyloučen z národního týmu kvůli údajnému vydírání spoluhráče Mathieua Valbueny. Měl se ho snažit přesvědčit, aby se sešel s muži, kteří záložníka Lyonu vydírali kvůli sexuálnímu videu natočenému na mobilní telefon. Benzema strávil noc ve vazbě a byl obviněn ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu. Do národního týmu se vrátil až za šest let. Přišel o stříbro z domácího šampionátu a o zlato z MS v Rusku 2018. Vrátil se v květnu 2021 po několikahodinové usmiřující diskusi s trenérem Didierem Deschampsem. Karim Benzema chyběl v národnám týmu téměr 6 let • Foto Profimedia.cz

Karim Benzema II (Francie) Vyřazen: duben 2010 Důvod: obvinění ze sexu s nezletilou prostitutkou Návrat: srpen 2010 V roce 2010 byla nastupující hvězda Realu reprezentačním trenérem Raymondem Domenechem vynechána z nominace na MS v JAR poté, co byl společně se spoluhráčem Franckem Ribérym vyšetřován za sex s nezletilou prostitutkou Zahiou Deharovou. Hráčům hrozilo až tříleté vězení, po čtyřletých soudních procesech byli osvobozeni. Členové senátu uvěřili, že nemohli vědět o tom, že Deharové ještě nebylo osmnáct let. Na oko to vypadalo, že ve větším průšvihu je Ribéry, který si prostitutku nechal přivézt z Paříže do Mnichova na narozeninovou party, ale v JAR nakonec na rozdíl od promiskuitního kamaráda hrál. Benzema se do reprezentace vrátil pár měsíců nato, i v důsledku propadáku Francie na turnaji. Bez útočníka vypadla ve skupině, vstřelila pouze jednu branku a vztahově totálně rozklížená letěla s ostudou domů. Karim Benzema měl nucenou pauzu od reprezentace • Foto Profimedia

André Onana (Kamerun) Vyřazen: listopad 2022 Důvod: hádka s trenérem Songem Návrat: gólman oznámil konec reprezentační kariéry Nejbizarnější, nejčerstvější. Kamerun prohrál na loňském světovém šampionátu v Kataru vstupní zápas se Švýcarskem (0:1), po něm byl gólman Interu vyřazen z mužstva. Do následujícího utkání se Srbskem (3:3) už nenastoupil. Jednička v brance Kamerunu se pohádala s trenérem Rigobertem Songem kvůli stylu chytání… Onana se měl ohradit proti koučově kritice, že se odmítl přizpůsobit potřebám reprezentace. V prohlášení uvedl, že vždy byl týmovým hráčem a dodal, že se pokusil situaci se Songem řešit, ale trenér neměl zájem. V prosinci prostřednictvím sociálních sítí oznámil konec mezinárodní kariéry. Brankář André Onana si s Interem zahrál ve finále LM • Foto Reuters

Raheem Sterling (Anglie) Vyřazení: listopad 2019 Důvod: konflikt se spoluhráčem Návrat: listopad 2019 Dost možná nejkratší suspendace v historii fotbalu. Trvala jen čtyři dny. Sterling byl kvůli konfliktu s Joem Gomezem na srazu anglické reprezentace vyřazen z týmu pro zápas kvalifikace EURO s Černou Horou. Stalo se tak v pondělí, utkání proběhlo ve čtvrtek. Druhý den se rychlonohý útočník připojil zpátky k týmu. A za další dva dny odehrál celý zápas proti Kosovu, připsal si dokonce asistenci při vítězství 4:0. Příčinou tréninkové půtky byla klubová rivalita, která se do národního mužstva přenesla z Premier League. Sterling, tehdejší hráč Manchesteru City, a obránce Liverpoolu Gomez se střetli necelých čtyřiadvacet hodin předtím v závěru nedělního ligového šlágru, který „reds“ vyhráli 3:1. Když se uviděli v národním týmu, Sterling si nebral servítky. „Emoce z nedělního zápasu byly ještě příliš čerstvé,“ vysvětloval aféru trenér Gareth Southgate. Raheem Sterling byl na chvíli vyřazen z anglické reprezentace • Foto Profimedia

Phil Foden (Anglie) Vyřazení: září 2020 Důvod: porušení koronavirových pravidel Návrat: listopad 2020 Nezřízený mladý chlapec ze Stockportu pojal oslavu debutu v národním týmu po svém. V době, kdy byl svět paralyzovaný koronavirovou nákazou a kluby žily v přísných uzavřených bublinách, si Foden společně s Masonem Greenwoodem užívali v Reykjavíku ve společnosti dívek. Všechno se provalilo po zveřejnění fotek a videí na sociálních sítích. Místo odletu do Kodaně k zápasu s Dánskem mazali domů. „Museli jsme se rozhodnout velice rychle, nesmí už přijít do kontaktu se zbytkem týmu a nemohou s námi cestovat,“ zlobil se trenér Gareth Southgate. V listopadu byl Foden vzat na milost a v zápase Ligy národů proti Islandu dvakrát skóroval. „Byl jsem odhodlaný vrátit se a udělat to nejlepší, co umím. Když mě poslali domů, byl to jeden z nejtěžších okamžiků v mém životě,“ rozkrýval pocity ofenzivní záložník Manchesteru City. Phil Foden nedávno oslavil se City treble • Foto Reuters

Romário (Brazílie) Vyřazení: únor 1993 Důvod: kritika trenéra Parreiry Návrat: září 1993 Jeden ze zápasů reprezentace proseděl Romário na lavičce. Pak prohlásil, že necestoval přes celý svět, aby sledoval fotbal jen z dálky. Trenér Parreira ho za nepřijatelné věty vyřadil z týmu. Asi to neměl dělat, protože Brazílii se v jihoamerické kvalifikaci MS 1994 zoufale nedařilo a vážně hrozilo, že se poprvé v historii neprobojují na závěrečný turnaj, což by byla obrovská ostuda a národní tragédie. „Kanárky“ čekal rozhodující poslední zápas s Uruguayí. Buď – anebo. Pod tlakem okolností Parreira povolal Romária zpět do týmu, což se ukázalo jako klíčové rozhodnutí. Hvězda mužstva dvěma góly zařídila místenku na slet nejlepších týmů světa do USA. Na samotném turnaji dovedl Brazílii pěti góly k titulu, trefil se i ve finále v penaltovém rozstřelu proti Itálii. Ano, rozhodující pokutový kop zahodil Roberto Baggio… Romário v dresu brazilského národního týmu • Foto Profimedia