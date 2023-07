Kauza „ukradených“ sítí? Svaz reaguje: BPA jde o byznys, ne o fanoušky

Oficiálně cenu „socek“ národního týmu nikdo nepotvrdil. Spolehlivé zdroje iSport.cz však mluví o částce mezi dvanácti a třinácti miliony. Podle svazu extrémní částka. Podle marketingového odborníka Viléma Fraňka, kterého iSport oslovil, lidová cena. „Upřímně bych řekl, že reálně mohla BPA chtít ještě mnohem víc,“ má jasno.

Že by svaz nevzal ani šestinásobně nižší nabídku? „To je úplný nesmysl, bláznovství. Že by to odmítli koupit za dva miliony? V téhle věci je deset let něčí práce, kterou byste měli vyplatit. Sedělo v tom 675 tisíc fanoušků, kteří mají svou hodnotu. Dalším bodem je, kolik teď bude muset svaz vynaložit peněž, aby vůbec tohle zvládl přitáhnout zpátky,“ říká Franěk.

Teď svaz přišel s reakcí. Podle jejich nejnovějšího odhadu je reálná cena oněch sociálních sítí ne šestkrát, ale hned dvacetkrát nižší!

„Dostali jsme finanční nabídku, která absolutně neodpovídala realitě, Český hokej ji bohužel nemohl akceptovat. Dle dostupné odborné analýzy je hodnota těchto účtů zhruba dvacetkrát nižší. Z toho lze jednoznačně vyvodit, že BPA jde pouze o byznys, a ne o fanoušky českého hokeje. Byla to ovšem jedna z variant, se kterou jsme počítali, a proto jsme už v mezidobí předběžně připravovali kroky k obnovení komunikace s fanoušky národního týmu,“ hlásí marketingový a obchodní ředitel svazu Ondřej Šnaidauf.

Sám vede tým lidí, který nyní připravuje nový digitální projekt. „Naším cílem je vytvořit zcela unikátní digitální prostředí tak, jako to funguje ve vyspělých společnostech a organizacích. Vše by mělo být založené na směřování fanoušků a všech členů hokejového hnutí na jedno místo, a to do aplikace Českého hokeje, na jejímž vývoji aktuálně intenzivně pracujeme. Spolu s aplikací by měl vzniknout i nový, moderní web Českého hokeje a další digitální platformy včetně sociálních sítí,“ popisuje.

Kdy ona aplikace spatří světlo světa? Údajně snad do konce kalendářního roku 2023. Do startu domácího šampionátu v tu chvíli bude zbývat něco přes pět měsíců. Dostat se znovu na sítích na čísla sledujících, o které teď nároďák přišel? Podle svazu brnkačka, podle odborníka Fraňka věc takřka nemožná.

Šnaidauf říká, že o problému se sociálními sítěmi na svazu věděli a situaci od března řešili. „Zástupci agentury BPA účty s doménou @narodnitym zakládali před více než deseti lety. Tedy v čase, kdy byly sociální sítě v úplných začátcích, a nebyly k tomuto účelu vytvořeny žádné smlouvy ze strany tehdejšího vedení Českého svazu ledního hokeje,“ dodává.

A pokračuje. „Vzhledem k pravidlům sociálních sítí a rozdělení marketingových práv po 1. červenci 2023 bychom očekávali, že seriózní partner by nám po tomto datu předal oficiální účty české hokejové reprezentace do správy. Ze čtvrteční komunikace ale vyplývá, že BPA spíše chce tyto kanály, které jsou spojeny s hokejovou reprezentací, zpeněžit či využít pro svoje účely, což nejvíce poškodí fanoušky národního týmu, kteří by tím dočasně přišli o zdroj informací a o dění okolo české hokejové reprezentace,“ doplňuje Šnaidauf.