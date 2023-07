Nároďák bez fanoušků, BPA žádala... Expert: Že si svaz poradí? Není šance

Zhruba za deset měsíců v Praze a Ostravě vypukne hokejové mistrovství světa. A český národní tým nemá na sociálních sítích jediného fanouška. Ještě předevčírem jich přitom měl statisíce. Na Instagramu bylo sledujících 258 tisíc, na Facebooku 158 tisíc, na TikToku 156 tisíc a na Twitteru 103 tisíc. Celkem přes 675 tisíc fans!

Teď však bude svaz v budování sítí začínat od úplné nuly. Jeho „socky“ provozovala i vlastnila agentura BPA, s níž se Český hokej nyní nedohodl na prodeji. „BPA nám účty nabídla za naprosto astronomickou částku. Nereálnou na český trh i na jejich sledovanost,“ řekl generální sekretář svazu Jan Černý.

„I kdyby částka byla šestinásobně menší, než nám nabídli, tak jsme za tuto částku schopni vybudovat skvělé sociální sítě s daleko větší sledovaností a větším dosahem. A mnohem lepší,“ přidal.

Jaká byla nabídka BPA? „Nezlobte se, ale cenu publikovat nebudeme,“ odpověděla na dotaz iSport.cz šéfka Jana Obermajerová. Podle našich zjištění se však měla celková částka pohybovat mezi 12 a 13 miliony korun.

Na první pohled pro neznalého člověka za virtuální věc extrémní balík, ale... „Tyhle transakce nejsou úplně běžné. Cena jednoho digitálního fanouška je někde mezi deseti a čtyřiceti korunami. Na takovýhle profil byl ale vlastně kupec jen jeden, a to svaz. Pokud se cena pohybovala opravdu někde kolem dvanácti milionů, jak říkáte, tak je naprosto férová. Upřímně bych řekl, že reálně mohla BPA chtít ještě mnohem víc,“ tvrdí marketingový expert Vilém Franěk, který tvořil sítě prezidentské kandidátce Danuši Nerudové a sám je v hokejovém prostředí aktivní.

Že by svaz nevzal ani šestinásobně nižší nabídku? „To je úplný nesmysl, bláznovství. Že by to odmítli koupit za dva miliony? V téhle věci je deset let něčí práce, kterou byste měli vyplatit. Sedělo v tom 675 tisíc fanoušků, kteří mají svou hodnotu. Dalším bodem je, kolik teď bude muset svaz vynaložit peněz, aby vůbec tohle zvládl přitáhnout zpátky,“ říká.

Podle Fraňka byla velmi dobrá taky kvalita obsahu a zpracování sítí. „Několik posledních let to mělo světovou kvalitu. Hráli první ligu. Když dostali prostor a možnost být opravdu kreativní, bylo to velmi dobré. Třeba TikTok účet, který dělali během letošního šampionátu, celá mladá generace opravdu hltala. Najednou o všechno přišli, je to škoda.“

Expert: Nechápu to...

Že by se do startu domácího MS svaz na sociálních sítích dostal znovu na nových sítích na stejná čísla, o jaká přišel? „To není šance. Přál bych to národnímu týmu, ale takhle to nefunguje,“ hlásí rázně Franěk. „Není to jednoduchá pozice. Za těmito sítěmi bylo opravdu nějakých deset let dennodenní práce. Vy rok před největší domácí akcí ztratíte veškerou digitální sílu, kterou máte. Nechápu to,“ přidává.

Obchodování s účty na sítích není běžné, ale možné podle všeho je. „Prodat se to určitě dá. Zrovna teď jsem se bavil s lidmi z Facebooku, jestli si třeba svaz může stránku nárokovat zpátky. Ale nemůže. Stránka má nějakou vlastnickou strukturu, ve které svaz nefiguruje.“

Web iSport.cz požádal o reakci taky samotnou BPA. „Jednání ztroskotala především na zadání nového vedení svazu – za každou cenu ukončit spolupráci s BPA, tudíž diskuse o podmínkách vůbec neproběhly, zájem o efektivní převzetí, uchování zásahu fanoušků před MS a dalších parametrů to bohužel nebylo, a to i přes doporučení zaměstnanců svazu, kteří mají o rozsahu této činnosti povědomí. Pro nás je na prvním místě zájem hokeje a fanoušků, celé to budí dojem předem připravených intrik,“ stojí v zaslaném prohlášení.

„Naše nabídka pro svaz odpovídala hodnotě námi deset let budovaných sítí, které patřily k nejsledovanějším v Česku a byly hodnoceny odbornou veřejností kladně. Konzultovali jsme ji se specialisty na sociální sítě, kteří nám dokonce doporučovali cenu vyšší, než jsme nakonec svazu nabídli. Provoz profilů zajišťoval nonstop mnohočlenný tým včetně editorů videí, grafiků a dalších specialistů,“ reaguje dále za BPA Jana Obermajerová.

Majitel Pardubic Petr Dědek na Twitteru píše, že stejný scénář jako nyní se svazem by mohl nastat taky ve vztahu BPA a extraligy. „Na stejný problém jsme upozornili APK. V případě ukončení smlouvy s BPA, bude mít problém APK a tím pádem celá extraliga. Mimochodem to byla jedna z připomínek před podpisem nové smlouvy BPA.“

Reakce Obermajerové na bosse Dynama? „Pan Dědek nemusí mít žádné obavy.“