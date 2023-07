Vémola zná soupeře pro Štvanici: Chtěl jsem Materlu, ale... Narazí na „Kobru“

Sedmatřicetiletý Alsina naposledy zápasil v říjnu minulého roku na půdě Bellatoru. Ve druhé největší MMA organizaci planety padnul v úvodním kole, když ho uškrtil obávaný talent Luke Trainer. Předtím Argentinec táhnul šňůru tří vítězství na domácí půdě pod vlajkou Circuito Argentino de MMA. Se svým skorovrstevníkem by měl nastoupit ve váze do 91 kilogramů.

„Ještě nemůžu říct, jak ho hodnotím. Ale řešili jsme víc soupeřů, trvalo to dlouho,“ nastiňuje průběh jednání úřadující šampion polotěžké váhy Vémola. „S Materlou by to byl největší fight, co Česko a Polsko zatím nabídlo. Jednali jsme o tom, ale bohužel se v posledním zápase zranil a nedopadlo to. Věřím tomu, že Oktagon na tom zapracuje a než ukončím kariéru, tento zápas se povede.“

Vémola letos přiznal, že plánuje poslední tři duely. Po Štvanici by se měl představit také v Bratislavě, kde ho v říjnu s největší pravděpodobností čeká titulová obhajoba proti prozatímnímu šampionovi polotěžké divize Pavlu Langerovi ze Slovenska. Bohatou MMA kariéru s řadou úspěchů včetně účasti v UFC by pak mohl završit v dlouho očekávané odvetě proti Attilu Véghovi.

Attila Végh zareagoval na výzvu Patrika Kincla a co řekl o odvetě s Karlosem? Video se připravuje ...

„Než odejdu do důchodu, chci stihnout velké zápasy. Na Štvanici jsem byl už dvakrát, takže do třetice všeho dobrého,“ říká Terminátor a připomíná své dřívější vítězství v ikonickém stánku proti Aleksandru Iličovi (2022) a Henriquemu da Silvovi (2019), přezdívanému Frankenstein.

Ať dopadne Vémolův červencový zápas jakkoliv, návrat na Štvanici už určitě nechystá. A to ani kdyby Oktagon přehodnotil své plány a v tradiční letní akci navzdory všem organizačním potížím pokračoval.

„Pro mě je to určitě poslední Štvanice, víc už jich nestihnu. Velkolepý nástup nechystám, protože svou pomyslnou královskou korunu jsem ztratil v posledním zápase a budu si ji muset znovu vybojovat,“ uvědomuje si osmatřicetiletý bijec původem z Olomouce.

I promotér Ondřej Novotný v podcastu potvrdil, že se pro Vémolu snažil sehnat jiné protivníky. „Trošku mě mrzí, že nedopadlo žádné z velkých jmen. Prostě ne vždy všechno do sebe zapadne, je to čím dál těžší. Pořád by to měl být relativně zajímavý soupeř.“

Naposledy Vémola předstoupil před fanoušky na Štvanici v královských šatech, na trůně a při tom ho doprovázela písnička Karla Gotta. „Ten moment se nedá opakovat. Třeba někdy jindy, někde jinde, možná na fotbalovém stadionu,“ odkrývá své úvahy.

Český bojovník s vynikající prací na zemi se chystá na sobotní akci, která je vyprodaná. Oktagon ovšem nabízí turnaj i o den dříve s titulovým zápasem v bantamové váze Jonas Mågård vs. Felipe Lima. O pozici dalšího vyzyvatele šampiona Patrika Kincla se porvou Polák Robert Bryczek a jeho slovenský sok Samuel Krištofič. Lístky jsou stále k dispozici.