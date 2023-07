Průšvih MMA zápasníka. KO na ulici, Růžičku šetří policie. Vémola: Hovado

Bojovník Tadeáš Růžička atakoval Tadeáše Veselého už na tiskové konferenci Clash of the Stars • Adam Király

Úspěšný profesionální bojovník Tadeáš Růžička a promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy • Adam Király

Brutalita, kterou se český kickboxer pochlubil na soukromých sociálních sítích, je nyní v šetření policie. Na nechvalně známém videu je zachycený bezvládný muž na chodníku s obličejem od krve. Nahrávka obsahuje smích, nadávky i facky ze strany Tadeáše Růžičky, na něhož apeluje neznámá žena, aby napadeného probudil z bezvědomí. „Chcípni tady, ty b*zerante. Na koho děláš frajera…“ křičel ve videu útočník, který má ve světě bojových sportů přezdívku Mawar.

„Každý normální člověk z toho videa usoudí, že takhle se může chovat jenom hovado. Je úplně jedno, jestli to byl zápasník, fotbalista nebo hokejista. Takhle by se neměl chovat nikdo,“ vyjádřil se Karlos Vémola pro CNN Prima News. K vlně znechucení se přidali i další elitní bojovníci.

„To za mě nemá absolutně nic společného s bojovými sporty. Je to ostuda. Opravdu strašný. Pravý sportovec by nic takového neudělal,“ řekl ke kauze David Dvořák, bojovník působící v prestižní organizaci UFC. „Co se týče bojových sportů, ty by naopak měly vychovávat z pouličních rváčů, z té agrese, která je neusměrněná… Měly by transformovat do kontrolovaného sportovního výkonu,“ doplnil Jiří Procházka, bývalý šampion UFC.

Růžičku by v případě odsouzení čekal přísnější trest než člověka bez zkušeností v bojových sportech. „Trénink v MMA z člověka dělá vlastně lidskou zbraň, která je proti netrénovanému člověku neporazitelná,“ upozornil Jakub Müller, uznávaný rozhodčí. „Za mě se tento zápasník zachoval jako naprosto tupé hovado. Doufám, že obě organizace, ve kterých působí, se k tomu postaví čelem a nebudou si alibisticky hrát na nějakou presumpci neviny. Tento zápasník by měl mít ve sportu stopku.“

Bojovník Růžička se naposledy představil 10. června v organizaci Clash of the Stars. „Je to smutné. Určitě to není OK. Tadeáš u nás podepsal smlouvu na jeden zápas, který už proběhl. My jsme s ním žádný další zápas neplánovali, takže pro nás se nic nemění. Doufám, že je ten napadený člověk v pořádku. Hlouběji se o to nezajímám, ale jsem zvědavý, jak se to vyvine,“ vyjádřil se promotér Tomáš Le Sy.

Působení v organizaci pořádající bizarní show dříve Růžička vysvětloval nárůstem popularity, která by mu pomohla k postupu do prestižních zahraničních kickboxerských soutěží. Zde se hledí i na mediální dosah sportovců. Toto video může být pro Růžičku naopak obrovskou kariérní brzdou. Nejen, že vůbec nemusí být přijat do jiných lig, ale může ztratit sponzory, kteří jsou pro bojovníky zcela klíčoví.

Pětadvacetiletý kickboxer svými prohřešky může poškodit i organizace, s nimiž je jeho jméno spojeno. To potvrzuje i organizátor boxerských galavečerů Matouš Rajmont: „Potkal jsem se s jedním sponzorem, který mi pomáhá asi deset let. A ten mi řekl, že kdyby měl být na naší akci někdo jako Růžička, nemám počítat s tím, že by se na tom podílel. Tohle je prostě ohromný krok zpátky.“

Video je sice nejvážnějším incidentem mladého bijce, ale ne jediným. Kontroverze budily i rasistické komentáře směrem k soupeři v pyramidě Oktagon Underground nebo účast na ruském MMA turnaji po vypuknutí války na Ukrajině. Růžička sám několikrát přiznal, že pouliční bitky pro něj nejsou zdaleka něčím neznámým. Před třemi lety se například zúčastnil hromadné bitky fotbalových chuligánů týmů Slavie a Opavy.

Růžičkovi trenéři Ondřej Hutník a Michal Vančura nabídli vyjádření: „Dozvěděli jsme se o tom až teď z médií. Ačkoliv doposud nevíme, co se přesně událo, a jak celá věc proběhla, jelikož jsme neměli možnost o tom s Tadeášem osobně hovořit, takové chování u člena našeho sportovního klubu Spejbl Gym Praha absolutně odsuzujeme a nesouhlasíme s tím.“ Představitelé klubu se prý za 27 let kariéry v bojových sportech s ničím podobným ještě nesetkali.