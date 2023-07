Už druhý Bedard v organizaci Chicago Blackhawks: Zažije debut proti svému idolu?

V pořadí 61. vstupní draft vyšel podle očekávání! Do letošní jedničky Connora Bedarda vkládají fanoušci i vedení klubu z »Windy City« velké naděje. Že je mu Chicago souzené? V historických tabulkách organizace Blackhawks dokonce svítí jméno jeho prapředka. O koho přesně šlo? A kdo je hokejovým vzorem tohoto supertalentovaného hráče?

Kanadský centr je prostě terno! Connor Bedard (17) udělal na draftu v Nashvillu nesmírně důležitý a vysoce očekávaný krok ve své hráčské kariéře. Byl draftován tradičním celkem Original Six, tedy jedním z týmů, který byl u založení celé soutěže. Ještě dávno před výběrem talentů z něj tým z »Windy City« profitoval nemalé peníze za permanentky i dresy s jeho jménem, tržby stoupaly rapidním tempem.

Zajímavé pak je, že Connor Bedard není prvním členem rodiny, co se prosadil do NHL. Dokonce není ani prvním rodinným příslušníkem, který působil u týmu Chicago Blackhawks. Jeho praprastrýc Jim Bedard (celým jménem James Leo Bedard) totiž odehrál 22 zápasů právě v dresu chicagského celku mezi léty 1949 až 1951, přičemž si coby obránce připsal 2 body za gól a asistenci.

Sice tolik nezářil jako jeho následovník nyní, přesto v zámořském hokeji zanechal jistou stopu. Též hrál za New Westminster, Seattle a Vancouver ve WHL, v dobých kdy ještě tato liga platila za nižší dospělou soutěž. Dále působil například v Kansas City a Milwaukee v USHL, ve které se v těchto dobách rovněž hrával dospělý hokej.

Jeho vzdálený potomek Connor Bedard je pak ověnčený cenami juniorské CHL pro největší naději, nejlepšího hráče a hráče ligy, který nejlépe kombinuje úspěchy na ledě i ve školní lavici. Za tým Reginy Pats letos nastřílel 71 gólů a se 143 body mu patřilo prvenství v tabulce produktivity WHL. Úspěchy v mládežnických kategoriích sbíral i na mezinárodní scéně s kanadskou reprezentací, má dvě zlaté z MS U20 a jednu z MS U18.

O kanadském špílmachrovi se mluví výhradně v superlativech! Má šanci dorovnat či dokonce přeskočit Connora McDavida, který je považován za nejlepšího hráče současnosti? Podle zámořských odborníků má Connor Bedard již teď elitní schopnosti a atributy absolutních špiček NHL.

Bedard je vždy na správném místě a umí toho využít! Díky hokejovým instinktům, dovednostem, kreativitě a dominanci na ledě ho lze s klidem zařadit do „stejné váhové kategorie“ jako největší hvězdy ligy v čele s McDavidem a Pastrňákem. Jen pro porovnání, Bedard získal za tři sezóny ve WHL celkem 271 kanadských bodů ve 134 zápasech, zatímco McDavid v juniorských letech posbíral 285 bodů během 166 utkání v OHL. Z hlediska produktivity jsou tedy srovnatelní.

Connor Bedard se dostal tam, kde je, i díky svému dětskému vzoru, který jej motivoval kupředu už od prvních krůčků na ledě. Nebyl jím nikdo jiný, nežli další kanadský generační talent na pozici centra – Sidney Crosby, který fantastickými výkony dovedl javorové listy i svůj Pittsburgh Penguins k obřím úspěchům s kapitánským „C“ na dresu. Malý sen se Bedardovi splnil bezprostředně poté, co byl draftován Chicagem z první pozice. Jeho oblíbenec mu totiž gratuloval a popřál mu hodně štěstí.

Dne 27. července pak zveřejnila rozpis zápasů na další sezonu, která nabídne epickou bitvu mezi nimi hned v úvodním duelu NHL ročníku 2023/2024. Liga tak kanadskému mladíkovi splnila další tajné přání! Bedard posléze přiznal, že se snažil s rozpisem příliš nezdržovat, což se mu i nějakou dobu dařilo.

Všichni v okolí hráče však říkali, ať se přeci jen podívá alespoň na první duel, na koho narazí hned na úvod. Nakonec pokušení neodolal! Los mu pak téměř vyrazil dech! „Je můj první idol vůbec, co si pamatuji. Bylo by to neuvěřitelné," vyjádřil velké nadšení Bedard, jakmile zaznamenal, koho uvidí v akci pěkně zblízka. Myšlenka sdílení ledu se svým idolem ho fascinovala již od útlého dětství.

Kanadskému supertalentu se tedy zhmotní jeho milovaný Crosby nejen ve snech, ale také ve všední realitě při jeho debutu v NHL přímo na ledě pittsburghské PPG Paints Areny. Toto hvězdné střetnutí je pak naplánováno na 10. října, kdy hokejový svět spatří mezigenerační duel nadějného Bedarda s velezkušeným Crosbym, s hrající legendou Pens.