Překvapení pro tenisové fanoušky: Spojení Boris Becker a Wimbledon je zpět!

Tenisová legenda Boris Becker (55) je definitivně zpět. Po propuštění z vězení, kde byl za machinace s majetkem, se vrátil ke svému milovanému sportu a to opět v roli komentátora a glosátora. Tentokrát spolupracuje s italskou televizní stanicí Sky Sport, kde se objevil jako expert pro Wimbledon.

Známý německý šampion se svou láskou k zřejmě nejslavnějšímu grandslamovému turnaji nikdy netajil. Vždyť právě v All England Clubu oslavil již v pouhých sedmnácti letech svůj první titul z turnajů velké čtyřky a stal se vůbec nejmladším vítězem v historii Wimbledonu. Nyní už má nějaký pátek po kariéře a tak se bílému sportu věnuje alespoň rekreačně a jako expert.

„Bylo mi potěšením být součástí týmu italského Sky Sport během vysílání Wimbledonu a těším se na další spolupráci,“ napsal sám Becker k sérii fotografií ze studia.

Televizní stanice Sky Sport využila příležitosti a poté, co s ním rozvázala dlouholetou spolupráci britská BBC, po něm na slavný turnaj sáhli. BBC totiž neměla žádný zájem o spolupráci na dálku a to ani poté, co byl Becker po sedmi a půl měsících předčasně propuštěn z vězení. Především kvůli skutečnosti, že podmínkou propuštění bylo vyhoštění ze země.

Zda bude Becker ještě někdy pracovat pro tuto slavnou stanici, to je zatím ve hvězdách. Podle britských zákonů může bývalá tenisová hvězda vstoupit na britskou půdu až po uplynutí celé doby trestu odnětí svobody a to nastane v říjnu 2024. Do té doby spolupráce téměř jistě obnovena nebude.

Nyní je tak nucen sledovat zápasy Wimbledonu pouze v milánském televizním studiu. I nadále však bude pokračovat pod hlavičkou německé verze Eurosportu. Pro ten už po propuštění rozebíral zápasy Australian a French Open. Německý sportovní kanál se navíc chce na Beckera spolehnout i pro US Open za předpokladu, že získají na americký grandslam práva. Na konci sezóny pak tenisové legendě vyprší smlouva a stále není jasné, jak bude následně Beckerova kariéra komentátora pokračovat.