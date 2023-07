O šanci na olympiádu zabojuje i Krejčí, Veselý a Satoranský si dají pauzu

Nechybí naopak kapitán Vojtěch Hruban z Londýna či další dlouholeté opory Jaromír Bohačík z Bambergu, Martin Kříž z Nymburka a Martin Peterka ze Štrasburku, kteří hráli už na úspěšném mistrovství světa v Číně v roce 2019.

Debutovat naopak budou reprezentant do 20 let Ondřej Husták ze španělské Zamory, Michal Kozák z Hamburku, Matěj Svoboda z Děčína a také osmadvacetiletý Spencer Svejcar. Rodák z Denveru, který z Ústí nad Labem přestoupil do Nymburka, získal české občanství. Má české kořeny, jeho babička zamířila do Ameriky z Čech během druhé světové války.

Lídr národního týmu Satoranský před návratem po pěti letech z NBA loni odehrál EuroBasket v Praze a Berlíně i se zraněným kotníkem a stejně jako jeho parťák z týmu španělského mistra Barcelony Veselý nejbližší akci vynechá. Pauzu si dává i Auda, který v nové sezoně bude hrát v Japonsku po přesunu z Jokohamy v druhodivizním Aomori Wat's. Balvín si z ukrajinského Prometeje odskočil na letní ligu do Číny do celku Suke Lions z Nankingu.

Krejčí nestihne start přípravy, kterou začne reprezentace za týden v Poděbradech. Nepředstaví se ani na turnaji portugalském městě Viana do Castelo, kde se Češi utkají od 28. do 30. července s Pobřežím slonoviny, domácím Portugalskem a Jordánskem. Následující týden v Brně už se zařadí a bude k dispozici na duely v pátek 4. srpna proti Belgii a o dva dny později proti Argentině.

O účast pod pěti kruhy budou Češi bojovat od 12. do 15. srpna v Tallinnu s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií. První dva týmy postoupí do semifinále, které se odehraje v Gliwicích proti týmům z tamní skupiny, kde se vedle Polska představí i Maďarsko, Portugalsko a Bosna a Hercegovina. Do hlavní kvalifikace se dostane jen vítěz následného finále.

Nominace českých basketbalistů na turnaje v portugalském Viana do Castelo (28.-30. července), v Brně (4.-6. srpna) a předkvalifikaci o OH v Tallinnu a Gliwicích (12.-20. srpna):

Rozehrávači: Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk),

křídla: Richard Bálint (Brno), Jaromír Bohačík (Bamberg/Něm.), Ondřej Hanzlík (Girona/Šp.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Ústí nad Labem), Matěj Svoboda (Děčín),

pivoti: James Karnik, Šimon Puršl (oba Brno), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Husták (Zamora Enamora/Šp.), Michal Kozák (Hamburk/Něm.), Martin Peterka (Štrasburk/Fr.).