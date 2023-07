Basketbal představil trenéra repre: Španěl s vazbami na české hvězdy

Na pozici asistentů bude mít Ocampo krajana Lluíse Rieru a Jan Šotnara, který vede Ústí nad Labem. Spolu s Ginzburgem skončili i jeho asistenti Luboš Bartoň a Jan Pospíšil. Nový realizační tým začne připravovat reprezentaci příští týden na soustředění v Poděbradech na srpnovou olympijskou předkvalifikaci, která se bude hrát v Tallinnu a případně v Gliwicích.

„Diego je skvělá volba pro naši reprezentaci. Přináší roky zkušeností z nejlepších lig v Evropě, skvělou basketbalovou knowledge i reputaci jednoho z nejlepších trenérů na rozvoj mladých hráčů, což je něco, co naše postupně se omlazující družstvo bude potřebovat. V neposlední řadě má skvělý vztah s některými našimi hráči. Jsem si jistý, že se bude snažit aplikovat v posledním desetiletí tolik úspěšnou 'španělskou cestu', a musím říct, že se těším, až ho uvidím v akci a naváže na skvělou práci, kterou odvedl Neno Ginzburg,“ uvedl pro ČBF Jakub Kudláček, ředitel mezinárodního skautingu klubu NBA Charlotte Hornets.

S trenérským stylem Diega Ocampa se už blíže seznámili někteří hráči českého týmu. Ve Španělsku pod ním hrál jak Tomáš Satoranský, tak později i Vít Krejčí. Trénoval ale například i Kristapse Porzingise nebo Marca Gasola, z nichž se následně staly hvězdy NBA.

„Diego Ocampo je pro mě basketbalový mentor, který na mě měl obrovský vliv v mojí profesionální kariéře. Měl jsem možnost s ním pracovat mezi 17. až 22. rokem. Jeho angažování do role hlavního reprezentačního trenéra je pozitivní zpráva nejen pro naplnění našich týmových cílů, ale i pro budování a začlenění nové generace hráčů do naší reprezentace,“ řekl k angažování nového trenéra reprezentace rozehrávač Tomáš Satoranský.

Jako hlavní trenér působil Ocampo v ABC lize v Gironě, Murcii, Estudiantes, Joventutu Badalona, Manrese a Zaragoze. Pracoval také v Německu ve Frankfurtu. V uplynulé sezoně dovedl Tizonu k postupu do druhé ligy. Vedl také mládežnické reprezentace Španělska. V roce 2009 s týmem do 16 let vyhrál mistrovství Evropy, potom se se sedmnáctkou představil na MS v Hamburku a v roce 2011 dovedl opět šestnáctku k třetímu místu na ME v Hradci Králové a Pardubicích.

V Zaragoze se potkal Ocampo s rozehrávačem Vítem Krejčím z Atlanty, který je v současné době jediným českým hráčem v NBA. „Jsem rád, že jsem s Diegem pracoval už v minulosti. Je zastáncem tvrdé práce a rychlého basketbalu, takže si myslím, že se k našemu týmu skvěle hodí. Těším se na spolupráci v budoucnu a doufám, že budeme moc dále posouvat český basketbal,“ uvedl v tiskové zprávě ČBF Krejčí, jenž v současné době hraje v letní lize NBA.

„Nového trenéra jsem párkrát potkal. Vím, že jde o kvalitního kouče, který je navíc ze Španělska, basketbalové země. Federace vybrala správně,“ prohlásil při středečním loučení Ginzburg, který v roce 2019 dovedl tým k šestému místu na mistrovství světa v Číně a předloni k premiérové účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu.