Markéto, nesmiř se jen s finále! Byla v nebezpečí, že ani nechci domýšlet

KOMENTÁŘ JANA KUKALA | Paráda! Po Muchové máme finalistku na dalším velkém turnaji. Pro český tenis je to úžasná zpráva. Vondroušová ve čtvrtečním semifinálovém zápase Svitolinovou naprosto deklasovala. Soupeřka vůbec nevěděla, co má hrát. Myslím, že sama Markéta se toho až trošku lekla a v závěru zaváhala. Nakonec to ale zvládla dotáhnout do vítězného konce.

A to je potřeba zmínit, že nikdy před tím na centrkurtu ve Wimbledonu nehrála. Napoprvé opravdu skvostný výkon. Travnatý povrch jí za normálních okolností tolik nesedí. Jenže na letošním Wimbledonu je to jiné. Tráva je totiž extrémně pomalá, takto pomalou jsem ji snad v životě ještě neviděl. Dá se dobře hrát zezadu, a to jí hraje do karet.

Samozřejmě není to jen o tom. Je na tom skvěle i po fyzické stránce. Pohyb a údery má rychlejší než kdy dříve. Hraje skvěle kontrolované údery, perfektně brání a je schopná zakončit.

Aktuálně je Markéta na 42. místě světového žebříčku. Patrně by byla výše, kdyby nemusela loni podstoupit operaci zápěstí levé ruky, kterou hraje. To bylo opravdu nebezpečné. Ani nechci domýšlet, jak by to dopadlo, kdyby se náhodou něco nepovedlo. Rekonvalescence a všechno okolo nakonec proběhlo dobře. Kdyby vyhrála, poskočila by až na 10. místo, díky čemuž by byla nejvýš v kariéře. Její maximum je zatím 14. příčka z roku 2019, kdy se dostala do finále Roland Garros.

Ve finále se potká s Džabirovou, které se na trávě opravdu daří. Věřím ale, že Vondroušová to bude schopná ubránit. Může k tomu ale přistoupit tak, že nemá co ztratit, a hodit se tak do větší psychické pohody.

Markéta je hráčka velkých turnajů. Dostala se už do finále olympiády, Roland Garros, teď i Wimbledonu. Sice zatím nedokázala zvítězit, ale to ničemu nevadí. Například Lendl vyhrát až své páté finále. Myslím ale, že teď je čas to dorazit a nesmířit se s druhým místem.

