Wimbledonská šampionka Vondroušová: Důvěrný rozhovor s princeznou Kate! Co si řekly?

Jako v sedmém nebi. Zhruba takhle si musela připadat česká tenistka Markéta Vondroušová (24) poté, co ve finále Wimbledonu porazila favorizovanou soupeřku Uns Džábirovou (28) výsledkem 2:0 na sety. Zdvižením slavné trofeje nad hlavu ale kouzelné okamžiky zdaleka neskončily. Později se totiž setkala osobně s princeznou Kate (41), se kterou si v soukromém rozhovoru popovídala!

K neobvyklému setkání došlo po ceremoniálu v útrobách areálu. Video, které organizátoři zveřejnili, začíná uprostřed konverzace, kterou Kate s Vondroušovou vedly. Není tak jasné, na co se princezna v úvodu ptala. Obrázek si můžeme udělat z odpovědi, kterou čerstvá šampionka přinesla. ,,Víte, dřív to bylo šílené. Chci říct, že když jsem hrála svoje předchozí finále v Paříži, byla jsem hrozně vystresovaná, takže teď jsem si řekla: Zkus si to užít a zahrát si úžasný tenis," nechala se slyšet rodačka ze Sokolova.

"Je to jak fyzická, tak psychologická hra," reagovala Kate. "Ano, je opravdu těžké dát to všechno dohromady," potvrdila česká tenistka a s usměvem si vychutnala uznání, které jí britská princezna projevila. "Užijte si tuhle chvíli a ať se vám podaří rychle nabrat nové síly. Bylo moc milé se s vámi setkat," zakončila rozhovor Kate.