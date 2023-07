V dnešním finále ženského Wimbledonu se spolu střetnou hráčky, které zatím na svůj triumf z turnaje velké čtyřky čekají. Markéta Vondroušová (24) i Uns Džábirová (28) už grandslamové finále zažily. Sokolovská rodačka jednou, na French Open 2019. Její soupeřka dokonce dvakrát. Obě však pokaždé odešly jako poražené. Teď se kamarádky utkají o životní úspěch proti sobě.

Kdyby při letošním finále v All England Clubu nestály proti sobě, určitě by si titul vzájemně přály. Sympatické a stále pozitivně naladěné hráčky byly zachyceny na videu, kde se spolu v den semifinálových utkání objímaly, smály se a přály si hodně štěstí.

Následně každá svá utkání zvládla a po jejich dojemném přivítání se v sobotu stanou soupeřkami na život a na smrt. „Jdu si pro svou pomstu. Letos jsem Markétu neporazila. Má ale strašně šikovné ruce, hraje výborně. Upřímně, budu se soustředit spíš sama na sebe. Netuším, jak bude hrát své druhé grandslamové finále. Obě budeme hladové a uvidíme, kdo si to zaslouží víc," řekla hráčka pocházející z Tuniska.

Česká reprezentantka sice letos světovou šestku dvakrát porazila, pokaždé však na tvrdém povrchu. Navíc ani jeden ze zápasů nebyl takhle důležitý. Džábirová má také s významnými duely čerstvější zkušenosti. „Ano, hrála tady finále loni, potom také v New Yorku. Je na to zvyklá. Ale víte co, je to finále, těžké by to bylo v každém případě," uvedla Vondroušová.

Obě finalistky se ale shodují, že zápas rozhodne to, která z hráček lépe zvládne nevyhnutelný tlak a emoce.