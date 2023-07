Markéta zvládla koncovky jako šampionka. Zapůsobil faktor Hernych

Když hráč servíruje do zápasu, především tedy hráč slabší nervové konstituce, obvykle má s gamem opravdu problémy. Markéta sice dala jednu dvojchybu, ale jinak to odservírovala výborně. To samé v semifinále, když zvládla závěr naprosto excelentně. Světového hráče dělá schopnost zvládnout koncovky, ukrotit svoje nervy, vést dobře vývoj zápasu a těmito vlastnostmi Markéta disponuje.

Začátek finále přitom vypadal tak, že by to taky mohlo být rychlé. Soupeřka byla trochu lepší, aktivnější. Pak to Markéta dokázala vrátit zpátky. Má totiž v sobě obrovský cit pro vývoj hry. Ve chvíli, kdy pasivita nestačí, sama přidá a donutí soupeřku k chybám – to se během finále stalo dokonce dvakrát. Přestože soupeřka vypadala pořád suverénně, najednou u ní začala být vidět i nervozita a zvrátilo se to ve prospěch Markéty.

Vyhrát grandslamový turnaj, to se musí sejít opravdu všechno. Nejen forma, psychika, zdraví, ale samozřejmě i hodně štěstí. S koučem Honzou Hernychem se nikdy nerozešli ve zlém. Rozešli se na základě toho, že Honzovi se narodilo čtvrté dítě a nemohl tolik cestovat, Markéta tedy zkusila něco dál. Myslela si, že má být doprovázena po turnajích, pak se ale zase vrátila k Honzovi. Všichni víme, že nikdy nebyl až tak úžasný světový hráč, ale na trávě byl vždycky výborný. I tento faktor možná nějakým stylem zapůsobil, že trénink před turnajem a všechno zaměření vedli dobrým způsobem.

Pro náš tenisový klub I. ČLTK Praha Markétino vítězství znamená straně moc. Je to přesně 50 let od triumfu Jana Kodeše, který byl v třiasedmdesátém wimbledonským šampionem. Navíc naše Nikola Bartůňková bude v neděli hrát finále juniorky, když porazila světovou jedničku, která za sebou měla vítězství na Australian Open i Roland Garros. Jsme opravdu šťastní.