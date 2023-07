Vondroušová sbírá poklony: Na US Open se vloupe na párty i peprné slovo

Svět se sžívá s důsledky úžasného tažení tenistky Markéty Vondroušové ve Wimbledonu. Na sociálních sítích mezi záplavou gratulací přáli herečka Eva Holubová nebo rapper Orion. A legendární Mats Wilander předvídá čerstvé šampionce úspěch na dalším grandslamu. „Může se vloupat na párty. Už to dokázala a může to zopakovat i na US Open,“ řekl Wilander, který mluvil taky o jejích šancích zařadit se do velké pětky ženského tenisu.