Turnaj mistryň: mexické ponocování s Vondroušovou i víc peněz

Markéta Vondroušová se vrátila do Česka s trofejí pro vítězku Wimbledonu • Ivana Roháčková

Markéta Vondroušová se vrátila do Česka s trofejí pro vítězku Wimbledonu • Ivana Roháčková

Markéta Vondroušová se vrátila do Česka s trofejí pro vítězku Wimbledonu • Ivana Roháčková

Markéta Vondroušová se vrátila do Česka s trofejí pro vítězku Wimbledonu • Ivana Roháčková

Markéta Vondroušová se vrátila do Česka s trofejí pro vítězku Wimbledonu • Ivana Roháčková

Česká tenistka Markéta Vondroušová postupuje do 3. kola US Open • Reuters

Bez zraněné Karolíny Muchové , ale stále s trojčlenným českým zastoupením vypukne 53. ročník tenisového Turnaje mistryň. Debut mezi singlovou osmičkou čeká wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou, popáté si spolu na Masters zahraje deblový pár Barbora Krajčíková – Kateřina Siniaková, šampionky z roku 2021. I je čeká dobrodružství v mexickém Cancúnu, kde se mítink světové elity uskuteční od neděle 29. října do neděle 5. listopadu.

Bílé pláže, luxusní hotelové resorty. Když se řekne Cancún, zní to jako ráj. Třeba v basketbalové NBA má letovisko na Yucatánském poloostrově ikonický status. Když Los Angeles Lakers prohrávali v sérii play off s Utahem 0:3 a byli jednu porážku od vyřazení, pozměnil si rozehrávač Nick van Exel týmový pokřik. Místo „raz, dva, tři, Lakers“ zakřičel v hloučku před čtvrtým zápasem „raz, dva, tři, Cancún.“ Jeho natěšení na dovolenou v NBA zlidovělo, a pokud tým vypadne, říká se, že hráči letí do Cancúnu.

Pro tenistky letos znamená destinace u Karibského moře pravý opak. Na sklonku sezony vyráží osm nejlepších singlistek a osm deblových párů bojovat o titul, jehož prestiž popsal Emil Miške, trenér Karolíny Muchové. „Je to pravé vyvrcholení sezony. O to těžší, že na konci roky jsou už všechny hráčky unavené a zraněné a ještě ze sebe musí dostat maximum. Za mě se na Masters úplně nejvíc ukáže, kdo je nejlepší. Ze sportovní kvality je to nejvíc.“

Turnaj mistryň v Cancúnu Kdy: neděle 29. října - neděle 5. listopadu Kde: Cancún, Mexiko Formát: tenistky jsou rozděleny po čtyřech do dvou skupin, první dvě z každé skupiny postupují do semifinále Celkové prize money: 9 milionů USD Loňská vítězka: Caroline Garciaová (Fr.)

Pro Česko je mexická destinace hořká. Sportovní podnikatel Tomáš Petera usiloval o získání Masters, letos se mělo hrát v Ostravě, příští léta v Praze. WTA dala přednost jiné nabídce.

„Dokazují, že jsou úplní diletanti. Největší podnik, který pořádají, řeší úplně na poslední chvíli. Pak ho dají do Guadalajary, Dallasu a Cancúnu, kde absolutně postrádají fanouškovskou základnu a tenisové zázemí,“ zlobil se Petera v září, když jeho kandidatura neuspěla.

Možná teď škodolibě sledoval, jak pár dní před turnajem dělníci v Mexiku horečně budovali tribuny, a stadion pod otevřeným nebem připomínal staveniště. Cancún má být pro Masters jen přestupní stanicí, než šéf WTA Steve Simon oznámí ještě kontroverznější krok – stěhování akce pro příští sezony do Saúdské Arábie, na jejíž nespravedlivé soudy, četné tresty smrti a věznění aktivistů i potlačování práv homosexuálů upozorňují ochránci lidských práv.

Legendy včetně Martiny Navrátilové již tenhle uvažovaný krok tvrdě kritizovaly. Hovoří se však také o velké finanční krizi WTA, během níž má dolar nejsilnější slovo…

Buď jak buď, pro českého tenisového fanouška bude znamenat nadcházející Turnaj mistryň v Cancúnu hlavně ponocování. Po nedělním přechodu na zimní čas bude denní blok dvou singlových mačů začínat od 23.00 hodin českého času (PP na O2 TV).

Pro tenistky je lepší zprávou, že Cancún leží přímo u moře, tudíž jim tenisáky nebudou na betonu pod otevřeným nebem ulétávat do plachet tak jako před dvěma lety v řídkém vzduchu v Guadalajaře, jež se nachází v 1600 metrech nad mořem.

A kdo pamatuje poslední Masters v Mexiku, vzpomene na příjemnou fanouškovskou atmosféru turnaje, kterou vyzdvihovala řada účastnic. Ty letošní potěší navýšení celkové dotace oproti loňským 5 milionům dolarů na aktuálních 9 milionů, neporažená vítězka si přijde na 3 miliony.

Jak se sčítají prize money v singlu nástup k turnaji 198 000 USD za každou výhru ve skupině 198 000 USD porážka v semifinále 54 000 USD vítězství v semifinále 756 000 USD vítězství ve finále 1 476 000 USD

Z čistě sportovního hlediska těžko hledat favoritku. Loni ve Forth Worth triumfovala Francouzka Caroline Garciaová, která se letos mezi vyvolenou osmičku ani neprobojovala. Dominika Cibulková, Agnieszka Radwaňská či Elina Svitolinová – to jsou další překvapivé šampionky této akce z nedávných let.

Šanci přiřadit se mezi ně má i Markéta Vondroušová, byť její forma je velkou neznámou. Od čtvrtfinále US Open odehrála a prohrála jediný zápas v Pekingu, jdou zvěsti o jejích problémech s ramenem. Navíc obecně platí, že debutantky to mají vždy těžší.

V sezoně, kdy si mezi sebe čtyři různé hráčky rozdělily čtyři grandslamy (Aryna Sabalenková Australian Open, Iga Šwiateková Roland Garros, Markéta Vondroušová Wimbledon, Coco Gauffová US Open) se bude hrát také o první místo v žebříčku. Aktuální jednička Sabalenková ho bude hájit před Šwiatekovou. Los čtyřčlenných skupin proběhne dnes, hrát se začne v neděli.

Počet účastí českých a čs. tenistek na Masters v singlu 11 Helena Suková 9 Jana Novotná 7 Hana Mandlíková 7 Petra Kvitová 5 Karolína Plíšková 2 Martina Navrátilová 1 Lucie Šafářová 1 Markéta Vondroušová Poznámka: Martina Navrátilová si poté, co v roce 1975 přišla o čs. občanství, připsala dalších 19 účastí včetně osmi titulů. Hana Mandlíková už při svém posledním startu v roce 1989 reprezentovala Austrálii.