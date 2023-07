Smutná událost se stala při závodě New England Forest Rally, kvůli které zemřela americká závodnice Erin Kellyová (†48). Její týmový kolega nezvládl řízení a s autem vyjel mimo trať. Nehoda se stala hned první den této automobilové akce a pořadatelé se její zbytek rozhodli zrušit. Momentálně probíhá vyšetřování celého neštěstí.

O tragédii, která se stala u Richardsonova jezera v Nové Anglii, v sobotu informovala Americká Asociace Rally (ARA). Rodačka z Virginie dělala navigátorku svému kolegovi Thomasi Pullenovi, se kterým tvořila dvojici od roku 2015. Společně pak v roce 2018 ovládli závod East Regional Championship.

Navigátoři při závodech rallye sedí vedle řidičů a čtou jim své poznámky, díky kterým poté mohou předpovídat nadcházející zatáčky. Kvůli sezení na místě spolujezdce tak při nehodách bývají ve větším nebezpečí. Její kolega byl po nárazu do stromu okamžitě převezen do nemocnice a měl by být mimo ohrožení života. Kellyová bohužel byla na místě prohlášena za mrtvou.

Pořadatelé se po nehodě sešli s ostatními závodníky a rozhodli se pro ukončení tohoto závodu. „Naše pozornost teď míří na Erin, Thomase a jejich rodiny,“ sdělil ředitel organizace ARA. „Erin byla výbornou navigátorkou a milovanou členkou naší komunity. Vyjadřujeme upřímnou soustrast její rodině a přátelům,“ následně dodal.

Ve světě rallye jde tento rok už o třetí smrtelnou nehodu. Fanoušci po oznámení tragédie okamžitě založili sbírku na podporu rodiny zesnulé navigátorky. Místní policie zatím uvedla informaci, že Kellyová měla přilbu i ostatní bezpečnostní pomůcky.