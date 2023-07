Cibulková na luxusní dovolené s manželem: Romantika v řeckém ráji!

Ratolesti nechali doma a užili si čas sami na sebe! Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (35) se svým manželem opět vyrazila za rekreací do teplých krajin. Tentokrát zavítala na slavný řecký ostrov, který sice vypadá jako ráj na zemi, ale dovolená tam vyjde na pořádný balík!

Je obecně známo, že bývalá světová čtyřka na okruhu WTA a někdejší slovenská vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 miluje přepych a ráda sobě a svým blízkým dopřeje luxus, za který se nebojí pořádně zaplatit. A nejinak tomu bylo i v případě dovolené, ze které se Dominika Cibulková momentálně vrátila.

Slavná tenistka protentokrát nechala děti doma a spolu s manželem manželem Michalem Navarou si ve společnosti svých přátel vyrazili za relaxem na jih.

Slavný pár pobýval v jihozápadní části malebného řeckého ostrova Mykonos v honosném resortu The Wild Hotel, který patří mezi nejžádanější vůbec v rámci celé dané lokality. Romantický výlet za pořádný balík Cibulková fanouškům odhalila na sociálních sítích a nechybělo ani vyznání lásky svému manželovi: „On je mé šťastné místo," napsala dvojnásobná maminka ke společné fotce se svým mužem.

V The Wild Hotelu si prominentní dvojice pochopitelně vybrala to nejlepší, co tento komplex nabízí, jak už v jejich případě bývá koneckonců zvykem. Z jejich pokoje tak měli pohádkový panoramatický výhled na Egejské moře, na nedotčenou pláž i na mnohotvaré skalnaté útesy, které jsou typickou dominantou řeckých ostrovů. Každá krása však něco stojí! Za jedinou noc zde totiž účtují průměrně okolo 500 eur, což přibližně odpovídá 11 000 Kč.