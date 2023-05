Málek: Náhradník Vejmelka? Podivné. Karel je TOP. Nemít jedničku je špatně

Jak to na vás působí?

„Musím říct, že velmi divně. Jednou byl Karel Vejmelka na tribuně, pak seděl na střídačce za Langhamerem, potom byl znovu pod dekou, tentokrát ale za Hrubcem. Opravdu podivné. Mistrovství světa za mě není až tak dlouhý turnaj, aby ho museli chytat tři gólmani. Připravení by měli být dva, mezi ně bych to rozložil. Už vyjádření před šampionátem, že nemáme jedničku, na mě nepůsobilo dobře. Tyhle řeči do novin nepatří. Gólmani by stoprocentně měli znát své role.“

Drtivá většina odborníků předpokládala, že Vejmelka bude týmovou jedničkou.

„A bylo by to logické a naprosto správné. Vejmelka je nejvytěžovanější český gólman v NHL v posledních dvou sezonách. V součtu v nich odchytal přes sto zápasů! Určitě bych ho bral jako jedničku. Šimon Hrubec je velmi kvalitní gólman. Má titul z extraligy, z Ruska, teď chytá top ligu ve Švýcarsku. Sleduju ji, chytá tam výborně. Rozložil bych to na ně dva. Že Vejmelka ještě nebyl v bráně ani jednou, je vážně podivné. Stojím si za tím, že na šampionátu potřebujete mít ve hře dva brankáře, tři jsou nesmysl.“

Třeba ve hře dva brankáře národní tým má. Vejmelka je ale až ten třetí do party.

„Tak v tom případě vůbec nevím, co tam dělá. Jestli mu nevěří, tak proč ho po náročné sezoně, kterou měl v Arizoně, brali? Třeba už teď bude po zbytek turnaje chytat všechno, netuším. Teď jsem si přečetl, že prý má Zdeněk Orct nějaký master plan...“

Co vy na to?

„Je to možné, ale všichni se tomu podivují. V hokejovém prostředí se tohle brankářské téma hodně řeší. Dnes jsem o něm mluvil s mnoha kolegy a vesměs to nikdo nechápe.“

Hrubcův vlastenec. Podívejte se na chybu českého brankáře proti Slovákům Video se připravuje ...

Máte nějaké vysvětlení, co za odstavením Vejmelky může být? Říkám si, jestli třeba nevypadá špatně v tréninku...

„To si opravdu nemyslím. Karel Vejmelka je špičkový gólman. Už byl výborný dřív v Kometě, ale nedávali mu tam šanci. Pak se po skvělé sezoně přesunul do Ameriky a šanci okamžitě chytil. S Vítkem Vaněčkem jsou to jediní Češi, kteří byli v základní části NHL jedničkami svých týmů. Přece teď nemůže vypadat v tréninku šíleně, to mi přijde jako nesmysl.“

Jen se snažím najít alespoň nějaké možné důvody. Na druhou stranu kdyby byl Vejmelka po náročné sezoně unavený, národní tým by s díky odmítl.

„Přesně tak, vidím to stejně. Připadá mi to neskutečné. Nechci snižovat kvality Marka Langhamera, ale Vejmelka by měl mít před ním určitě přednost. Zraněný není, to by nebyl na střídačce. Pokud má na mistrovství světa opravdu sedět, odchytat třeba jen zápas se Slovinskem a pak zase koukat z tribuny, tak naprosto otevřeně říkám, že být jím, seberu se a jedu pryč. Byla by to pro mě obrovská neúcta k top brankáři, jakého vůbec máme.“

Proč je podle vás špatné vyjádření trenérů o tom, že tým nemá jedničku a všichni tři gólmani jsou na stejné lajně?

„Gólmani mají vždy vědět, v jaké pozici jsou, kam se s nimi počítá. Tohle je hrozně neurčité, pokud bylo stejné sdělení opravdu i dovnitř týmu, pak je to spíše nechává v nejistotě. Je to divné. Opakuji, turnaj je krátký, není pro tři brankáře.“

Není Šimon Hrubec pro národní tým zakletý?

„Já ho mám moc rád, dlouhodobě ho sleduju. Vynikající gólman. Gól se Slovenskem byl nešťastný. S Lotyši šel na jeho vrub druhý gól, kdy inkasoval po střele na první tyč. Pořád platí, že ta je vždycky gólmana. Na druhou stranu útočník to udělal skvěle.“

Letos je to přesně dvacet let od jediného mistrovství světa, kterého jste se sám účastnil. Jedničkou byl Tomáš Vokoun, vy jste byl dvojka, Jiří Trvaj trojka.

„To je pravěk! (směje se) Trenéři tam ale role jasně určili. Potřebovali, ať je Voky v tempu. Aby se zátěž rozložila, šel jsem tam třikrát já. Dělal bych to stejně i teď. Brankářům to zároveň dává důvěru a klid.“