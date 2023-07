Golfista Tiger Woods (47) se prozatím může přestat obávat o své peníze. Jeho bývalá partnerka Erica Hermanová (39) stáhla žalobu, ve které po americkém sportovci požadovala odškodné ve výši třiceti milionů dolarů, kvůli jeho luxusnímu sídlu na Floridě.

Patnáctinásobný vítěz Major, což je souhrnný název pro čtyři nejprestižnější golfové turnaje, to v posledních letech nemá snadné. Problémy hvězdného hráče začaly v roce 2009, kdy se v průběhu jeho manželství se švédskou modelkou Elin Nordegrenovou, přišlo na jeho milostné aférky s jinými ženami.

Od té doby se s ním táhl jeden skandál za druhým. Nejprve ho policie zatkla za způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu. Dále byl několikrát obviněn z užívání návykových látek a také ze sexuálního obtěžování.

Jeho poslední problém však začal v roce 2022, kdy se po pětiletém vztahu rozešel s partnerkou, která byla zároveň zaměstnankyní v jeho restauraci The Woods Jupiter. Ta ho zažalovala za to, že jí sportovec po rozchodu údajně vyhodil z domu na Floridě i přes to, že měli ústní dohodu o délce jejího pobytu. Ta byla stanovena na jedenáct let, díky čemuž by mohla Hermanová ve vile žít dalších pět let po jejich rozchodu.

Také uvedla, že jí Woods z domu dostal trikem, při kterém jí zaplatil krátkou dovolenou. Po jejím příjezdu na letiště ale obdržela telefonát od jeho zástupců, kteří jí sdělili, že je vila zamčena a ona se zpět nedostane. Za to po něm požadovala odškodnění ve výši třiceti milionů dolarů, kvůli způsobené psychické újmě.

Tato žaloba však byla nyní stažena, protože Hermanová čeká na výsledek odvolání v jiném případu z roku 2017. V něm prý legendární golfista donutil jeho bývalou přítelkyni podepsat smlouvu o mlčenlivosti pod pohrůžkou ztráty práce, když ji sexuálně obtěžoval. Podle New York Post totiž floridský soud poprvé tato obvinění označil jako „vágní a otřepaná“.