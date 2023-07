Slovenský zápasník prožívá nejtěžší souboj v životě: Přišel o obě nohy!

Konečně se dočkal. Na Štefana Bazsa (34) čekal jeho první profesionální zápas v MMA. Po hladkém vítězství v posledním zápase, kde soupeře ukončil za patnáct vteřin, dostal šanci na své životní střetnutí. To se však nikdy neuskuteční. Místo toho byl převezen na ARO, kde ho kvůli poranění krční tepny přijali s akutním otokem mozku.

Rodák z Košic, kterému se na sociálních sítích přezdívá Blázen, se sportu věnoval celý život. Vystudoval sportovní gymnázium, za které hrál házenou. Také se od dětství věnoval zápasu, který vykonával pod zápasnickým klubem Lokomotíva. V dospělosti pak aktivně posiloval a poslední rok také provozoval MMA.

Přibližně tři týdny před jeho prvním profesionálním zápasem, který se měl konat na East Pro Fight v Košicích, se však zranil. Byla mu mechanicky poškozená krční tepna, díky čemuž se jeho mozek neprokrvoval a tím pádem také neokysličoval celých 10 hodin. Kvůli tomu se v hlavě začal enormně zvyšovat tlak, což vyústilo k odebrání části lebky. Ani to ale nezabránilo odumření levé hemisféry, po kterém jeho ruka i noha zůstaly nehybné.

„Jeho mozek nebyl prokrven a okysličen po dobu neuvěřitelných 10 hodin. Přerušením krevního oběhu došlo u Štefana k ischemii mozku. Kvůli zvyšujícímu se tlaku v lebce a masivnímu otoku mozku mu museli lékaři odstranit část lebky. Následky byly fatální. Celá levá hemisféra odumřela. Jeho pravá ruka a noha zůstaly nehybné,“ líčí tragický osud silného zápasníka jeho partnerka Michaela.

To však bohužel nebyl konec. Z důvodu dalších komplikací museli lékaři přistoupit k amputaci obou nohou, nejprve pod koleny a poté i v půlce stehen. V průběhu tohoto pekla ještě zápasníka provázely proleženiny, zápaly plic a otrava krve.

Zápasník také velmi často spoluorganizoval veřejné sbírky a benefiční akce pro nemocné děti. Teď o pomoc naopak prosí jeho partnerka. Připomíná také, že Štefan je bojovník tělem i duší.

„V nejbližší době bude Štefan navštěvovat hyperbarickou komoru. Poté budou získané prostředky použity na léčbu, rehabilitační pobyty, vybavení domácnosti, invalidní vozík a protézy nohou,“ informovala veřejnost Michaela. „Jestli je na světě někdo, kdo to zvládne, je to právě on. Boj stále není vyhraný, má problémy s hojením ran a proleženinami,“ sdělila přítelkyně.