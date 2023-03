Procházka se setkal s McGregorem. Má kolem sebe auru hollywoodské hvězdy

Do Las Vegas se v tomto čase slétávají ty největší osobnosti MMA. Do klece se totiž po třech letech vrací jeden z největších velikánů, Jon Jones. Na místě je i Jiří Procházka, který bude na víkendovém turnaji UFC 285 v roli VIP hosta. Sám se díky tomu mohl potkat s největší legendou svého sportu Conorem McGregorem. „Má kolem sebe auru hollywoodské celebrity,“ říká o slavném Irovi Michal Šauer, člen Procházkova nejužšího týmu.

Český bojovník Jiří Procházka odletěl do Las Vegas, aby se tam po operaci ramene svěřil do rukou odborníků, kteří pracují pro UFC. Poskytnutou péči si nemůže vynachválit. Navíc je zván na turnaje nejslavnější MMA organizace vždy jako VIP host.

Ne jinak tomu bude i v noci ze soboty na neděli, kdy se bude konat galavečer UFC 285. O hlavní souboj večera se postarají těžké váhy Američan Jon Jones s Francouzem Cirylem Ganem. A právě Jonesův návrat do klece po třech letech se považuje za největší MMA událost minimálně tohoto roku.

Jones byl před svou sportovní pauzou nejdéle vládnoucím králem polotěžké divize, nyní nastoupí v těžké váze. Procházka o něm vždy mluví jako o velikém vzoru a také vysněném soupeři a o víkendu bude zblízka sledovat jeho návrat.

Před pár hodinami se ale setkal s ještě větší hvězdou, nejslavnějším MMA bojovníkem světa, Conorem McGregorem.

„Domluvil jsem to setkaní přes Conorova manažera a zakladatele Paradigm Sports, Audieho Attara,“ vysvětluje Michal Šauer, člen týmu českého samuraje. „Přišlo mi to jako dobry nápad, když je Conor zrovna ve Vegas, tak je seznámit s Jiřím, protože si vzájemně vyjadřují respekt. Klaplo to a pozvali nás na natáčeni reality show ze světa MMA The Ultimate Fighter. Tam Conor dělal klasicky svoji show, tak jak ho známe a poté proběhlo samotné setkaní.“

Vše se prý odehrálo v rychlém sletu. Bojovníci spolu prohodili pár vět, vyfotili se a „irský bouřlivák“ musel pokračovat v nabitém programu.

„Byl fakt v časovém presu, měl tam hodně rozhovorů. Všude s ním chodí kamery během té show, takže se i během setkaní natáčelo,“ dodává Šauer.

„Hlásil se k Jirkovi, ptal se ho na váhu a seznamoval ho s trenérem. Nálada super, jen byl Conor v pracovním módu kvůli natáčení té reality show, tak nebylo úplně moc času,“ říká o hvězdném setkání Matěj Kretík, další z členů nejužšího týmu Jiřího Procházky. A jak na něj McGregor zapůsobil? „Ví, co dělá, budí emoce, 110% celebrita, jak má být.“

Český samuraj si setkání, byť vcelku krátké a rychlé, pochvaloval. Conor ho svým jednáním rozhodně nezklamal.