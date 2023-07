Tatínek tenisové královny Vondroušové David (55): Maky, musíš vyhrát Wimblas. Po 16 letech poslechla!

Je to už více než týden, co mu ve Wimbledonu bušilo srdce jako nikdy v životě. Hrdostí, dojetím i štěstím. Dcera Markéta (24) právě získala nejcennější trofej planety. „I když mám trošku problém vlézt do letadla, tohle jsem si nemohl nechat utéct,“ řekl Blesku David Vondrouš (55).

Před očima mu v hledišti tenisového chrámu problesklo, jak začala zářit Markétina hvězda. Od prvních forhendů v sokolovském klubu. „To byla o hlavu menší než ostatní,“ popisoval chlap, jenž nynější šampionku na kurty coby zapálený amatér přivedl. Maky možná nebyla nejvyšší, ani nejsilnější. Cit pro míč, levačku ze zlata i zápal pro hru jí ale mohli všichni závidět. Trofeje sbírala jako borůvky v šumavských hvozdech, ale…

Jméno komolili

„Když jí bylo asi osm, často komolili jméno. Ondroušková, Vondrušová, Vondrouchová, tak jsem jí říkal: Musíš vyhrát Wimbledon, aby si tě pamatovali a přestali ti komolit jméno. No, a je to tady,“ směje se David. Životní jízdu milované dcery si v Londýně nenechal ujít. Stejně jako v Paříži finále French Open 2019. A myslel u toho na svého dědečka, díky němuž si tenis zamiloval. „Bylo mi asi jedenáct, když zpoza skříně vytáhl raketu a řekl: Budeme hrát tenis.“ A hrál. Sice rekreačně, zato s láskou a respektem, z něhož teď těží i jeho Markétka.

Kdo zažehl hvězdičku?

Měla kliku na lidi, kliku na trenéry. David Vondrouš popsal, kdo dláždil nynější hvězdě v rodném městě cestičku. „Všechno začalo u pana Jordy. Byl to důchodce, tenisový nadšenec, který měl v TK Sokolov na starosti nejmenší děti. Markétě nebylo ani pět,“ vzpomínal David.

V šesti jí věnoval moře času Roman Fischer. Na kariéru měl velký vliv. „Byl hlavním trenérem klubu.“ Pak už měli přípravu na povel hlavně na Štvanici v I. ČLTK Praha. Nejvíc Magda Zemanová. „Tehdy se do jejího tréninku připojil i Jan Fuchs. Byl spíš sparingpartner než trenér. To ale neznamená, že by neměl na její hře zásluhu. Ty její kraťasy a loby jsou hlavně jeho práce. Přesně takhle na nás hrál při turnajích hobíků,“ dodal Vondrouš.