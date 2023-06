Drsný hit na Gudase: Ochutnal vlastní medicínu. Vegas ničí sen Floridy

Třikrát šli do série play off jako jasný outsider. Pokaždé však překvapili. Panthers nejdřív z play off vypoklonkovali Boston, pak Toronto a Carolinu. Do finále Stanley Cupu proti Vegas už šli jako takřka rovnocenný soupeř. Jenže v úvodních dvou duelech tvrdě narazili. Nejdřív prohra 2:5, v noci na úterý dokonce 2:7. Tvrdý direkt. A ne jediný. Další totiž schytal Radko Gudas. Po drtivém hitu Ivana Barbaševa bek Floridy druhý zápas nedohrál.