Ronaldo provokuje: Do Evropy se nevrátím. Rýpnul do kritiků i Messiho

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo vyloučil, že by se ve své kariéře ještě vrátil do evropských soutěží. Portugalský útočník saúdskoarabského Al-Nassru to uvedl po porážce 0:5 v pondělním přípravném utkání proti španělskému Vigu. Ronaldo zároveň prohlásil, že liga v Saúdské Arábii je kvalitnější než severoamerická MLS, kam přestoupil jeho odvěký rival Argentinec Lionel Messi.

„Je mi 38 let, je to uzavřené kapitola. Jsem si stoprocentně jistý, že už se do žádného evropského klubu nevrátím,“ prohlásil Cristiano Ronaldo poté, co jeho nový tým prohrál 0:5 v přípravě proti Celtě Vigo. „Fotbal v Evropě ztratil svou kvalitu. Portugalská liga je dobrá, ale není TOP, jen Premier League je vysoko nad ostatními.

Portugalec odehrál celý první poločas, krátce po přestávce ještě za stavu 0:0 vystřídal, pak španělský klub rozjel kanonádu. „Bylo to tak domluvené, proti Benfice budu hrát 60 až 70 minut,“ těší se na další přípravu, která je v plánu už na pátek, možná i proti Davidu Juráskovi.

Pětinásobný držitel Zlatého míče zamířil do Al-Nassru v zimě z Manchesteru United a podepsal smlouvu do roku 2025. Ta by mu podle médií měla vynést astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).

„Před rokem mě všichni kritizovali, že jsem nabídku přijal, teď mě každý následuje, tak už mě kritizovat nemohou. Ronaldo otevřel dveře, teď jdou všichni za ním. Věděl jsem to, protože když jsem šel do Juventusu, Serie A byla mrtvá a můj příchod ji oživil,“ říká.

Do Saúdské Arábie ho během letního přestupového období následoval několik dalších hvězd včetně jeho bývalého spoluhráče z Realu Madrid Karima Benzemy. Podle kapitána portugalské reprezentace bude tento trend pokračovat, ačkoliv jeho věčný rival a sedminásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi zamířil do MLS do týmu Inter Miami. „Saúdská liga je lepší než MLS. A brzy bude lepší než turecká nebo nizozemská liga,“ předvídá CR7.

Během evropského turné změří Al-Nassr síly kromě Benfiky ještě s PSG a Interem Milán, saúdská nejvyšší soutěž začíná v polovině srpna.