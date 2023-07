Vémola dojal Lelu v předvečer důležitého zápasu: Oslava výročí vypečené svatby!

V sobotu ho čeká důležitý souboj na pražské Štvanici, ale na svou lásku Karlos Vémola (38) nezapomíná. I přes drastické procedury na shazování váhy si našel chvilku a obdaroval svou manželku Lelu (34) obrovskou kyticí při příležitosti prvního výročí jejich vypečené svatby!

Vnadná blondýnka se pochlubila obřím pugétem na sociálních sítích a připomněla i příležitost pro oslavu. „Dnes je to 6 let, co jsme spolu a rok od výročí svatby,“ zavzpomínala Lela na Instagramu. Nutno však podotknout, že svatba, která se udála přesně před rokem na Občanské plovárně, byla pouhým divadélkem pro veřejnost. Populární bijec a jeho slovenská láska později přiznali, že skutečný obřad proběhl již dříve.

„Oficiálně se odehrála v Žižkovské věži. A bylo to dříve než diskutovaná svatba na Občanské plovárně,“ přiznala Lela v minulosti. Výročí ale zřejmě chtějí slavit u své svatby naoko. Skutečné datum tak zůstává utajené a znají ho zřejmě pouze Vémolovi a jejich nejbližší.

Velký faktor pro toto datum je i skutečnost, že se jedná o den, kdy se pár dal před šesti lety dohromady. A láska i přes řadu turbulencí stále trvá. „Máš můj neuvěřitelný obdiv za to, jak jsi tvrdý a vždy si jdeš za svým cílem. Doufám, že i na Štvanici bude tento cíl vítězný a ukážeš všem, co v tobě je. Chtěla bych poděkovat za nádherné půlnoční překvapení v podobě krásné kytice i přes to, že jsi shazoval váhu. Společně to zvládneme, ať se stane cokoliv. Už se těším na další roky před námi a spoustu zážitků,“ rozněžnila se na závěr Lela.