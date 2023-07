Vémola: Král je zpět, chci zazářit! Přišel bez věci, které se pověrčivě držel

Generálka před obhajobou titulu. Šampion polotěžké váhy Karlos Vémola se dnes vrací do klece. Chtěl polskou legendu, postaví se mu však argentinský postojář. Po neúspěchu v odvetě s Patrikem Kinclem dostane příležitost rozehřát se na bitvu s prozatímním držitelem pásu Pavolem Langerem. S tím se střetne na začátku října v Bratislavě. Přesun českého Terminátora do vyšší váhové kategorie vypadá jako správný tah.

Český Terminátor se dnes vrací do arény, kde zažil největší triumfy kariéry. Minulé léto na pražském ostrově získal opasek šampiona polotěžké váhy proti Alexandru Iličovi. „Štvanice je úžasná, obzvlášť pro mě. Do třetice všeho dobrého. Minule jsem odcházel s korunou a teď hlásím, Král je zpět!,“ usmíval se v pátek na vážení Karlos Vémola.

Do klece se postaví argentinský bijec Lucas Alsina. „Je to důležitý zápas. Oba přicházíme po porážce a chceme zazářit. Chci obhájit pás v říjnu proti Langerovi. Jak můžu obhajovat trůn po dvou prohrách. Musím zvítězit,“ zdůrazňuje Vémola důležitost duelu. Původně byla v jednání polská legenda. Takřka dohodnutý zápas však překazilo zranění.

Za výběr slabšího náhradníka schytal kritiku Vémola i vedení organizace. „Chápu, že Argentinec může být po předešlých jménech zklamáním, ale jiná varianta nebyla. Tenhle bojovník je tvrďák, skvělý postojář. Pro mě jako trenéra to určitě není soupeř, nad kterým bych mohl mávnout rukou,“ soudí André Reinders, trenér českého bijce. „Kdo se postaví Karlosovi, je buď sakra dobrej, nebo sakra blázen. Až po zápase uvidíme, kým je Alsina. Navíc bude dobrá příprava na Pala Langera.“

Alsina má, jako většina Vémolových soupeřů, největší šanci v postoji. Sedm z jedenácti vítězných bitev ukončil KO. Poslední zápas absolvoval v prestižní americké organizaci Bellator, kde však padl. Případná šokující výhra by tedy Argentince vystřelila ke hvězdám, Čecha naopak může stát vše.

Vémola už několikrát před turnajem zmiňoval blížící se konec kariéry. „Neměl na sobě UFC mikinu. Dříve byl až do krve pověrčivý. Neexistovalo, že by šel bez ní, nyní však nastupuje nová verze Karlose Vémoly. Po prohře s Patrikem už to není ten hladový lev, který šíleně toužil po dalších a dalších vítězstvích, chtěl být šampionem, držet všechny možné opasky. Teď už vidí za horizont MMA kariéry,“ myslí si Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu.

„Věděl jsem, že přijde jiný. Neříkám, že horší, ale jiný. Dalším důkazem je i jeho nástup o půl hodiny dříve. V minulosti chodil všude půl hodiny po začátku. Dorazil bez věcí, jichž se pověrčivě držel. Může mu to paradoxně pomoct. Nedivil bych se, kdyby byl uvolněnější a vyhrával s lehkostí,“ doplňuje Neruda.

Souboj s Alsinou by měl být začátkem poslední jízdy osmatřicetileté legendy MMA. Před důchodem by rád stihnul naplánovaný duel s Langerem a odvetný zápas s Attilou Véghem. „Vůbec netuším, jaká bude jeho budoucnost. Asi by měl pracovat na image podobně jako Attila. Ten se stal celospolečenskou osobností a má příjem ze slávy. Karlos nebude trenérem ani majitelem gymu. To není jeho osud. Sám jsem zvědavý. Přeji mu jen to nejlepší. Třeba si otevře zoo,“ směje se Neruda.