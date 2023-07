Taháky Oktagonu 45: Cesta pro Piráta i vrah Keita. Co Vémolovy šance?

Video se připravuje ... Dvojitý turnaj Oktagon 45 nabídne řadu atraktivních jmen v čele s Karlosem Vémolou. I pro něj web iSport.cz vyměřil predikci na nadcházející zápas. Vybrali jsme pět duelů, které by měly na pražskou Štvanici v pátek a v sobotu přilákat největší množství diváků. Jak skončí? Čím by mohli outsideři překvapit? A kdo má nejvýraznější šance na úspěch pod otevřeným nebem? Dozvíte se na následujících řádcích.

Robert Bryczek - Samuel Krištofič Termín: pátek 28. července Na polské straně panuje optimistická nálada. Bryczek v posledních čtyřech zápasech řádil, vypínal soupeře a odmítal přesčasy. Otevřeně se hlásí o šanci proti šampionovi střední váhy Patriku Kinclovi. „Myslím, že jsem už udělal dost pro to, abych si v titulovém boji upevnil pozici. Ale o tom rozhodují promotéři,“ odpověděl v červnu vyhýbavě pro iSport.cz. Každý od rodáka z Bílsko-Bělé očekává potopení pirátské lodi. Jen tak může konečně rozrazit bránu vedoucí k pásu. Tvrdé ukončení v úvodním kole je opravdu nejpravděpodobnějším scénářem. Jenže Slovák Krištofič v minulosti už několikrát ukázal, jak dokáže nebezpečným protivníkům vzdorovat a naprosto eliminovat jejich zbraně. Nabízí se paralela s Marcinem Naruszczkou, dalším polským bijcem, s nímž mimochodem „Pirát“ válčil právě na Štvanici. Soka v pětikolovém dramatu utahal, a třebaže nepředvedl kdovíjak atraktivní výkon, mohl nakonec křepčit s pásem. Dosud byl neukončitelný, navíc se opírá o silné morálně volní vlastnosti. Vždyť v pozdějších kolech potrápil i Kincla. Když bude nejhůř, sáhne klidně k faulu. A čím delší zápas nastane, tím lépe pro zástupce Spartakus gymu. Šance na vítězství podle iSport.cz: 60 % Bryczek - 40 % Krištofič Slavící polský MMA zápasník Robert Bryczek na Oktagonu 43 • Foto Oktagon MMA

Jonas Magard - Felipe Lima Termín: pátek 27. července Prostor pro největší nejistotu a překvapení zároveň. Brazilec od své neúspěšné premiéry ještě neprohrál, šňůra jedenácti skalpů v řadě je působivá. K tomu trénuje s nejlepšími bojovníky světa ve slavném švédském Allstars gymu. Nicméně před bojem na Štvanici Lima více než rok a půl odpočíval. V bantamové divizi, která je Magardovým hájemstvím, stihl do této chvíle jediný střet. „Nikdo v Evropě s ním nechce zápasit, soupeři ho odmítali. I proto měl takovou pauzu,“ upozorňuje v upoutávce na hlavní duel páteční karty promotér Oktagonu Pavol Neruda. Jsou jeho slova jen marketingová hra, nebo odraz reality? Už brzy to zjistí druhý nejdéle vládnoucí šampion v historii Oktagonu Jonas Magard. Muž s prostořekými ústy, ale také vytříbenou schopností vytvářet na soupeře neustálý tlak. Limovi se snažil dostat do hlavy ještě před bojem, posílal mu fotografie svých výkalů nebo video s týraným mužem. Ano, někdy Magard překračuje únosnou hranu, ale ve svém vnímání světa se jen snaží přiblížit k vítězství. „Uvidíte vraždu v přímém přenosu, těšte se,“ pronesl „Žralok“ po oficiálním vážení. Zabíjení neviňátek tentokrát nečekáme. Výhru rozhodně ano. Šance na vítězství podle iSport.cz: 65 % Magard - 35 % Lima Vysmátý dánský žralok Jonas Magard poté, co uspěl na Oktagonu • Foto Oktagon MMA

Ivan Buchinger - Aboubakar Tounkara Termín: sobota 28. července Levák, který je navíc schopný měnit guard – to slovenskému veteránovi a velké legendě bojových sportů nikdy moc nesedělo. Zdvižený ukazováček, který by ale neměl přerůst v cokoliv většího. Úroveň a zkušenosti obou bijců jsou vzdálené o několik světelných let. Tounkara se nejvýše v kariéře vyšplhal na 477. pozici žebříčku Fightmatrix, navíc v pérové váze. Co se týče lehké divize, v níž zápas s Buchingerem proběhne, bylo maximem čtyřiatřicetiletého Francouze místo na počátku šesté stovky. Propastný rozdíl. Buchinger se vrací po zničující porážce s Losenem Keitou hned v prvním kole. Dlouho v sobě hledal vnitřní motivaci, aby zvládnul pokračovat. Je pochopitelné, že jeho comeback neobstará žádný velký zabiják. Někdejší vyzyvatel Conora McGregora už čelil mnoha náročnějším výzvám, v pérové kategorii byl v dobách své největší slávy osmnáctý. Vinou neaktivity nyní klesnul na 191. flek lehké váhy, to by mu však nemělo bránit v úspěšném restartu. Otázkou je pouze psychické rozpoložení muže, který je na profesionální bojové scéně 15 let. S čistou hlavou předvede exhibici. Šance na vítězství podle iSport.cz: 80 % Buchinger - 20 % Tounkara Bývalý dvojnásobný šampion Oktagonu Ivan Buchinger • Foto Oktagon MMA

Karlos Vémola - Lucas Alsina Termín: sobota 28. července Z velmi atraktivního zápasu s Michalem Materlou sešlo. Populární tuzemský bojovník Karlos Vémola se tak se Štvanicí rozloučí proti Lucasi Alsinovi. „Trošku mě mrzí, že nedopadlo žádné z velkých jmen. Prostě ne vždy všechno do sebe zapadne, je to čím dál těžší. Pořád by to měl být relativně zajímavý soupeř,“ uvedl k Argentinci ihned po oznámení promotér Oktagonu Ondřej Novotný ve svém podcastu MMA letem světem. Pro Vémolu půjde o první prověrku po prohrané titulové partii s Patrikem Kinclem. V domluvené váze do 91 kilogramů by měl s přehledem uspět. Alsina bude mít sice výraznou výškovou převahu, ale jeho poslední zápas v Bellatoru jasně naznačil, že má slabiny v boji na zemi, kde je naopak Terminátor ve značné výhodě. „Kobra“ tak s největší pravděpodobností narazí na škrtiče. Alsina od roku 2015 vyhrál s jediným soupeřem, který vykazoval pozitivní skóre. S někým jako Vémola se při své bilanci 11-4 nikdy neměřil. Zaslouží respekt, že se výzvy chopil, přesto by olomoucký rodák mohl slavit hned v prvním kole. Vémola je jedním z nejvýraznějších favoritů obou akcí. A v sobotu uspěje. Šance na vítězství podle iSport.cz: 90 % Vémola - 10 % Alsina Sedm porážek Karlose Vémoly. Komu se podařilo „Terminátora“ porazit? Video se připravuje ...