Kukal o Navrátilové i české nadvládě: Sestup v Davis Cupu a nebylo by nic

Žije u Bratislavy, kde pečuje o vlastní tenisový klub. Ale nevídanou žeň úspěchů českých hráček pozorně monitoruje a analyzuje. „Vítězství Markéty Vondroušové ve Wimbledonu a výborné výsledky dalších českých holek vydají za práci mnoha diplomatů, pro republiku je to úžasná propagace,“ zdůrazňuje Jan Kukal.

Proč je český ženský tenis dlouhé roky světový?

„Klíčem je, že u nás lidi tenis dlouho sledují a rozumí mu jako Rakušani lyžování. Jen si vezměte mapu. Najdete na ní Fulnek, kde tenis nastudoval otec Kvitové a postaral se o to, že Petra má nádherně technicky založené údery. Přejedete prstem do Loun, kde vyrostly sestry Plíškovy. Díky Vondroušové přibyl Sokolov. Kdybychom se podívali na počátky nadějných juniorek, dojdeme ke spoustě dalších míst, i těch nejmenších. Vrcholem bude, až do špičky prorazí Sára Bejlek, protože ta se učila tenis v Hrušovanech nad Jeviškou.“

Jde o celosvětovou raritu?

„Nikde jinde na světě není, že by tenisu lidi takhle rozuměli i v těch nejmenších vesnicích a měli ho tak rádi. Pro děti je to fantastické. Odmalička dostávají do sebe potřebné správné návyky. Už šestileté holčičky jsou na tom technicky skvěle. A později mají kam jít, do tréninkových středisek mládeže a Národních center. Od roku 2000 máme tři Národní tenisová centra – I.ČLTK Praha, Sparta Praha a Prostějov.“

Markéta Vondroušová přešla jako juniorka ze Sokolova právě do I.ČLTK.

„Nedávno mi volal Pavel Huťka ze Štvanice a říkal mi, že Markéta Vondroušová měla dobrého trenéra už doma. Pak dojížděla k nim do ČLTK, kde se o ni výborně starali v čele s Jirkou Hřebcem, jedním z našich nejšikovnějších a nejtalentovanějších hráčů. Je to tedy i zásluha dobře organizovaných klubů. Patří k nim i Přerov, který vládnul tenisu počátkem osmdesátých let, nebo Ostrava. Ta také kdysi vládla. Výchova má systém a organizaci. Výsledkem je, že české hráčky jsou na tom opravdu lépe technicky než všechny ostatní. V Paříži to ukázala Karolína Muchová, technicky naprosto perfektní hráčka, ve Wimbledonu zase Markéta Vondroušová.“

Jak se tenisoví trenérští nadšenci v malých městech naučili zakládat tak dobře techniku?

„Odkoukali to a naučili se to díky obrovské tradici. Už