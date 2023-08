Manželka Icardiho promluvila o své nemoci: Umírám, ale nevím proč!

Nedávno se objevila informace, že influencerka Wanda Nara (36), která je manželkou argentinského fotbalisty Maura Icardiho (30), trpí leukémií. Modelka teď o své nemoci poprvé promluvila, ale byla velmi tajemná...

Spekulace o tom, že Wanda Nara trpí leukémií, poprvé zveřejnil novinář Jorge Lanata. „Podstoupí punkci kostní dřeně, aby definitivně diagnostikovali to, co je již známé, ale zatím to zůstává utajeno. Wanda je už v kontaktu s centrem, které se na léčbu leukémie specializují.“ Ten prý tyto informace získal od lidí z blízkého okolí argentinské modelky.

Nyní však manželka Maura Icardiho, který nedávno přestoupil do tureckého týmu Galatasaray SK, promluvila o své nemoci s novinářem Angelem de Brito.

„Byla to pro mě šokující zpráva. O své nemoci jsem se dozvěděla z televize. Byla jsem v nemocnici, ale nic jsem nevěděla. Nejdřív přišly sestry, plakaly a objímaly mě. Šla jsem za Maurem a řekla jsem mu, že umírám, ale nechtějí mi říct proč. Zpanikařila jsem, protože jsem nevěděla, co se děje,“ řekla argentinskému novináři.

De Brito ve své show nechtěl prozradit, jakou nemocí modelka ve skutečnosti trpí. „Měla by to říct sama,“ dodal. Jisté je jen to, že šestatřicetiletou ženu léčí v instituci v Buenos Aires, která se specializuje na onemocnění krve.

Původní spekulace o leukémii však stihly v rodině modelky vyvolat paniku. „Moje děti plakaly, všichni byli zoufalí. Mauro se chtěl vzdát kariéry. Moje sestra se chtěla vrátit z dovolené. Maminka plakala na podlaze. Cítila jsem, že se všechno hroutí,“ řekla infleuncerka.

O několik dní později své sledující na Instagramu uklidnila: „Čekám na testy a na diagnózu, kterou prozatím neznám,“ napsala na svém profilu.