Skateboardový závod, který nemá ve světě obdoby: Strmý sjezd pražskou Letnou

První skateboardingový slopestyle event v historii se konal v Praze na Letné, skateři projížděli dolů Kostelní ulicí, jednou z nejprudších v Praze. Šlo o závod, který nemá ve světě obdoby. Vymyslel ho a organizoval nejlepší český skater Max Habanec, který se závodu i účastnil a skončil na třetím místě.

První byl Douwe Macare, druhý skončil Danny Leon. Akce se zúčastnilo 20 jezdců z celého světa. Rychlost v tomto jedinečném konceptu sjezdu dělá jen polovinu bodů, protože čas, za který závodník sjede trať, se od bodů ještě odečte.

„Jezdil jsem spoustu ulic po celém světě a napadlo mě, že když tam zapojíme překážky a pozveme nejlepší ridery na světě, bude to něco neuvěřitelného. A takhle to vzniklo. Takže jsme umístili překážky do Kostelní ulice a závodíme na čas,“ říká Max Habanec.

„Rychlost, kterou skateři dosahovali, odhaduju max okolo 25 až 40 km za hodinu. Všichni se shodli, že to je dost extrémní, je to vlastně něco úplně nového, ale trať funguje dobře,“ říká Max.

Ve světě existují závody s překážkami, ale nikde se do hodnocení nezahrnuje i čas. V konceptu Red Bull Steep Street dělá rychlost sjezdu zhruba polovinu bodů, protože čas, za který závodník sjede trať, se odečte od bodů, které získá za triky.

Max Habanec by byl rád, kdyby další ročník proběhl v nějakém větším městě. V Praze se závod jel za podpory automobilky Toyota, se kterou Max Habanec dlouhodobě spolupracuje.

„Ulice je strmá, ale povrch má až na hrboly dobrý. Trať jsme navrhovali spolu s Mystic Construction. Chtěli jsme, aby to byl drsný skateboarding. Jde o skutečnou streetovou soutěž s velkým rizikem, ale o to větší odměnou,“ říká Max.

„Mě teď už čekají trošku už jako nudnější věci jako jsou kvalifikace na olympiádu, to už není tak takový punk. Já se nejvíc fyzicky připravuju v zimě a v létě hlavně skejtuju, takže pak v létě je to kombinace jenom odpočinku a skejtování,“ popisuje Max.