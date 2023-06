Sportovní hvězdy hrají padel. Proč učaroval Messimu či Satoranskému?

Lionel Messi, Serena Williamsová či Jimmy Butler. To jsou jen některé ze sportovních hvězd, jež si oblíbily padel. Rychlá raketová hra je jedním z nejsvižněji rostoucích sportů na světě. Zlatan Ibrahimovic dokonce ve svém rodné Švédsku začal otevírat síť padelových center. Co tento sport obnáší a díky čemu si získává příznivce po celé planetě?

Celý příběh se začal psát na konci šedesátých letech v Mexiku, konkrétně v přímořském městečku Acapulco. Místní obchodník a milovníka tenisu Enrique Corcuer se tehdy rozhodl, že si na zahradě postaví vlastní kurt. Neměl ale dost prostoru, aby hřiště vybudoval ve standardní velikosti, a tak jej zkrátka o několik metrů zmenšil.

To se ovšem neukázalo jako příliš dobré řešení. Míček při hře totiž neustále padal mimo kurt. Proto se Enrique rozhodl, že prostor opatří plotem a místo tenisových raket začne používat dřevěné pálky, které vídal u lidí na plážích.

A tak se zrodil padel. Raketový sport, který se naproti tenisu hraje zhruba na třetinovém hřišti. Hráče od sebe odděluje síť, avšak součástí kurtu jsou i stěny, od kterých se míček může odrážet. Hybrid mezi mezi squashem a tenisem.

To, co začalo v roce 1969 na zahradě Corcuerových, se za více než 50 let rozšířilo takřka po celém světě. Padel dnes hraje přes 25 milionů hráčů a své příznivce má dokonce i v Česku.

V minulém týdnu vznikl na náměstí Republiky v Praze dočasný kurt, na kterém si padel mohla vyzkoušet i široká veřejnost. Zahrát si dorazli mimo jiné také Jan Koller, Bořek Dočkal či Lukáš Vácha.

Patrně nejrozšířenější je však tato hra aktuálně ve Španělsku. Padel tu hraje zhruba šest milionů aktivních hráčů, kteří mají k dispozici přes 20 000 kurtů. Díky tomu se jedná o druhý nejoblíbenější sport v zemi po fotbale.

„Je pravda, že v Barceloně máme padelové kurty opravdu na každém rohu. Neustále tady potkáváte někoho s raketou na zádech,“ potvrzuje Anna Satoranská, manželka českého basketbalisty Tomáše Satoranského, který tuto sezonu odehrál v dresu Barcelony.

„Poprvé jsem si to zkusila právě s manželem, jeho reprezentačním kondičním trenérem a mým tenisovým trenérem Kubou, který je zároveň i padelovým trenérem a profesionálním hráčem. Můj tatínek hraje už asi 100 let rekreačně tenis a jeho nejoblíbenější kurty jsou na Písečné, což byl i první padelový klub v Praze,“ říká Satoranská.

Když začneš, nemůžeš přestat

Právě ve Španělsku se s padelem poprvé setkal i tenista Andy Murray. Ten se o něm dozvěděl ještě jako teenager, když se kvůli tréninkům přestěhoval do Barcelony.

„Je to skvělý společenský sport. Vím, že ho má ráda celá řada bývalých profesionálních tenistů, kteří už skončili s aktivní kariérou. Je to totiž super pro jejich kondici, ale zároveň to není tak náročné jako tenis,“ popisuje někdejší světová jednička. Rodáka ze Skotska dokonce hra učarovala natolik, že se rozhodl investovat do společnosti Game4Padel, která se specializuje na výstavbu nových hřišť.

Mezi další nadšence z tenisového světa patří například také Novak Djoković, Rafael Nadal či Serena Williamsová. „Jakmile s tím začneš, nemůžeš přestat,“ napsala před časem na svých sociálních sítích k fotce s padelovou raketou její sestra Venus.

Na rozdíl od tenisu se padel obecně hraje ve formátu čtyřhry. Kromě toho se oba sporty liší také v raketách. Ty na padel jsou podstatně menší a tlustší. Úderová plocha není tvořena strunami výpletu, nýbrž uhlíkovými, nebo skelnými vlákny. Míček vypadá podobně jako klasický „tenisák“, jen má ale trochu jiné vlastnosti při odrazu.

Naprosto stejný je však bodovací systém. U obou sportů se hraje na dva vítězné sety, z nichž má každý šest gamů. Za stavu 6:6 se přistupuje k tie-breaku.

„Ibra“ otevírá padelová centra

Vedle tenistů si padel oblíbila i řada sportovních hvězd z jiných odvětví. Nedají na něj dopustit fotbalisté Neymar, Paul Pogba, Sergio Agüero či Lionel Messi. „Rád koukám na tenis a hraju padel. Docela často hraju s Pepe Costou (Messiho osobní asistent). Nicméně já jsem ten, kdo to musí většinou všechno odběhat,“ směje se sedminásobný držitel zlatého míče.

„Fyzicky je padel hodně o vytrvalosti, stabilitě kotníku, změně tempa a směru,“ vysvětluje basketbalista Jimmy Butler, kterého k padelu přivedl jeho dobrý kamarád Neymar.

Bývalý útočník AC Milan Zlatan Ibrahimovic dokonce otevřel ve svém rodném Švédsku síť vlastních hřišť pod názvem Padel Zenter. Aktuálně jich je v provozu pět a další dvě jsou ve výstavbě. Vedle toho prodává pod vlastní značkou pálky či sportovní oblečení.

Padel však není jen sport, kterému se lidé věnují rekreačně. V současné době existují i profesionálové, kteří jej hrají na vysoké úrovni. Mužem, který aktuálně vévodí světovému žebříčku, je jednadvacetiletý Španěl Arturo Coello.

„Začal jsem s tím, když mi bylo sedm. Šel mi i fotbal a tenis, ale někdy v deseti jsem to vzdal a začal jsem se naplno věnovat padelu,“ vypráví Coello, který kombinuje hraní se studiem na vysoké škole. Se svým parťákem Argentincem Agustínem Tapiou mají velký sen – zahrát si jednoho dne na olympiádě. Ačkoliv to není zcela vyloučené, už teď je tedy jasné, že se padel neobjeví příští rok v Paříži ani o další čtyři roky později v Los Angeles. Výběrové řízení na nové olympijské sporty totiž probíhá zhruba v sedmiletém předstihu. Počkat si tak budeme muset minimálně do roku 2032.