Sestřelit potomka prezidenta Beneše? Uskočil jinam, omlouval se Schweiner

Andy Benesh se narodil v Rancho Palos Verdes v Kalifornii. O tom, že mezi jeho předky byl i prezident Beneš, slyšel od svých prarodičů. Jaké to tedy je, hrát proti „prezidentskému synkovi“? David Schweiner, student Vysoké školy ekonomické, se zasmál. „To by měl asi říct tady pán, který studuje historii,“ poukázal na svého parťáka.

A ten se hned chytil. „Pro mě, jako studenta historie, je to samozřejmě obrovská čest. Až skoro respekt jsem na hřišti cítil... Ne, tohle je samozřejmě super. Věřím, že se mu tady v Ostravě líbilo a návrat domů si před plným centrkurtem užil. Škoda, že nereprezentuje Českou republiku.“

Schweiner až tolik respektu neměl? Posledním míčem prvního setu trefil smečí Beneshe do hlavy a sestřelil mu brýle. „Já myslel, že mi uskakuje do středu, ale on skočil do lajny,“ omlouval se Schweiner. „Tohle bylo spíš naše štěstí, mohlo to klidně skončit jejich úspěšným blokem. Byla to moje chyba, měl jsem spíš kliku, než aby to bylo nějaké umění. A že jsem ho trefil do brýlí, to mě mrzí. Respekt samozřejmě také mám.“

Češi v Ostravě vyhráli všechny tři zápasy ve skupině 2:0. Stále však prý mají na čem pracovat. „Určitě v zápasech byly pasáže, které nevyšly podle našich představ,“ přitakal Perušič. „Tohle hned probíráme s trenéry a snažíme se to už během turnaje zlepšit. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, co trošku haprovala, tak s Němci i s Američany jsme nevyřešili dobře situace po jednoduchých míčích, které bychom měli proměňovat s daleko větší jistotou a úspěšností.“

V Ostravě se Perušič se Schweinerem znovu představí v sobotu. Čas i soupeře se teprve dozvědí, nicméně už budou hrát o postup do bojů o medaile. „Jsme moc rádi, že ušetříme síly, to klidně může být v takto velké konkurenci klíčové,“ pochvaloval si David Schweiner. „Celý jeden zápas ušetřit se nám nepovedlo... No, ani si nepamatuju, kdy naposledy. Většinou hrajeme vyrovnané tie breaky, jsme zvyklí energií nešetřit. Tak doufám, že nás to nějak nepřekvapí.“

Postupem do čtvrtfinále světového turnaje si Češi také výrazně polepšili i ve sbírání bodů pro olympiádu v Paříži, která má být vrcholem jejich spolupráce. „Jakákoliv účast ve čtvrtfinále je v tomto ohledu velmi dobrý výsledek, který nás výrazně přibližuje olympijským hrám,“ přitakal Perušič. „To neznamená, že bychom se s tímto výsledkem chtěli spokojit, ale je to pro nás lepší pocit. Nemusíme hrát pod takovým tlakem, protože už teď víme, že jsme si pomohli směrem do Paříže.“