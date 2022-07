KARLOS SHOW: Rozbitá huba, jízda po světě i olympiáda. Příběhy na skejtu

I když si NobodyListen tvrdou prací prokousal cestu až do Národního divadla, kde se snaží přilákat mladou generaci k tradičním uměním, jakým je třeba balet, není mu cizí ani hraní v klubech. Začínal v nich ve 14 letech, někteří členové ochranky ho tehdy nechtěli vpustit dovnitř. Za roky v branži poznal veškerá úskalí nočního života. Kromě jiných například užívání drog.

„Je to těžké téma, které řeším od začátku. Ke klubovému životu vždycky patřit bude. Jestli jsi byl v Londýně na dveřích, tak víš dobře, o čem mluvím,“ pověděl Jakub Strach Karlosi Vémolovi, který v Anglii dlouho pracoval jako vyhazovač.

„Mně to neříkej. Když jsem v Londýně začínal, furt jsem lítal na záchod a vyhazoval toho, kdo fetoval. Pak mě chytil majitel za límec a říká: ‚Karlosi, co děláš na těch záchodech? Představ si, že tady fetuje celej klub a ty mi za chvíli vyhodíš lidi,‘“ líčil český bijec a moderátor show.

Došlo však i na sportovní témata. Druhým hostem poslední KARLOS SHOW byl totiž nejlepší český jezdec na skateboardu Maxim Habanec. V nejmodernější olympijské disciplíně usiluje o účast na Hrách v Paříži, do Tokia, kde si skateboard odbyl svou premiéru, se těsně nekvalifikoval.

Maxim Habanec o největším úspěchu i přípravách na olympiádu v Paříži Video se připravuje ...

„Je to trochu jako krasobruslení, někdo občas řekne, že ho rozhodčí zařízli,“ přiblížil svůj sport Habanec a přidal tipy pro zájemce, kteří by se mu chtěli věnovat. „Jsou školy skateboardingu a individuální lekce, které mi přijdou nejlepší. Děti se posouvají nejrychleji, když chodí pravidelně za zkušeným jezdcem.“

Habancovy rady si zřejmě nevzal k srdci DJ NobodyListen. Na skateboardu si přivodil vážnou nehodu, kvůli které musel absolvovat čtyři vážné operace. „Před deseti lety jsem si úplně brutálně rozbil hubu, na čtyřikrát jsem si zlomil čelist a vymlátil jsem si všechno, co jde. Spadnul jsem v padesátce, olíznul asfalt,“ popsal hrůznou událost Strach.

Teď už jen drží palce Strachovi, jedinému skateboarderovi v Česku, který vyhrál Světový pohár. V rámci dokumentu Skate of Mind se dokonce se svým sportovním náčiním podíval do exotických destinací. „Řekli jsme si okej, vezmeme skejt do ruky, obletíme svět a navštívíme čtrnáct zemí. Dva měsíce jsme byli na cestě, nonstop jsme natáčeli a jezdili,“ vzpomněl Habanec, který v závěru ještě přidal pohled na stav zdejšího skateboardingu. „Co se týče Evropy, Češi jsou hodně vysoko, umísťujeme se v první desítce. Doufám, že další generace bude hodně silná,“ uzavřel.