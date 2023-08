Perný den zaměstnance Interu Miami: Nejprve autogram od Messiho, poté vyhazov!

Příchod Lionela Messiho do MLS způsobil na Floridě zemětřesení! Messimánie nemá svého konce! Argentinská superstar láme všechny rekordy a je v současnosti největším tahákem zámořského sportu. Extrémní vlna jeho popularity i celého fotbalu v USA však přináší i svá úskalí! Povídat o tom může mladík, který kvůli Messimu přišel o pracovní místo. Co se stalo?

Jména, jako je například Tom Brady nebo LeBron James, jsou synonymem pro velkoobchodní prodej v zámoří, ale od příchodu Lionela Messiho do MLS je jejich nadvláda v ohrožení. Argentinský šikula táhne! Jeho ekonomický vliv a sociálně-kulturní význam nemá obdoby! Zájem o jeho osobu je tak výrazný, že jakmile ho lidé spatří při jakékoliv příležitosti, všeho ihned zanechají a běží si kvapem pro společnou fotku a autogram.

To je koneckonců i případ mladičkého Kolumbijce jménem Cristian Salamanca, který ještě před nedávném pracoval v tamní úklidové firmě. Ta vypomáhá na stadioně Drive Pink, tedy na domovském stánku Interu Miami, kde nyní úřaduje Lionel Messi, uznávaný špílmachr a kapitán současných mistrů světa z Argentiny.

„Musel jsem uklidit záchody v sektoru, kde parkují autokary, když bus přijel a všichni hráči vystoupili. Byl jsem naštěstí zrovna venku! Poslední vycházel Messi. Jediné, na co jsem se zmohl, bylo křičet »hej, mistr světa« a on se otočil, aby se podíval, kdo to volá. Vyhrnul jsem si košili a pod ní jsem měl argentinský dres,“ započal vyprávění čerstvě nezaměstnaný mladík.

„Dal mi svůj autogram. Pak přišla ochranka, odvedla mě a vyhodila z práce. Ale stálo to za každou vteřinu,“ obhajoval si svůj kuriózní vyhazov Salamanca s úsměvem na rtech. Dle jeho vyjádření je tedy lepší obětovat dobře placený flek, než nemít podpis dnes již legendárního fotbalisty Lionela Messiho. Ruku na srdce, který fanoušek by v jeho situaci neudělal to samé?!

Ačkoliv se vyhazov kolumbijského příznivce zdá být velice přísný, tak je bohužel zcela oprávněný. Každý zaměstnanec totiž musí dodržovat předem daná pravidla! Klub při nástupu apeluje na zachování profesionality, kdy výslovně zakazuje obtěžování hráčů či jiných osobností pod pohrůžkou okamžitého ukončení pracovního poměru.

Salamanca tak musel moc dobře vědět, co ho vlastně čeká při porušení vážného zákazu. Stálou práci již sice nemá, avšak na druhou stranu mu památeční podpis Lionela Messiho zůstal. Může se tedy svým drahocenným úlovkem chlubit všude, kam půjde, třeba i v novém zaměstnání!