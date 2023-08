Šílený zkrat na okruhu: Závodník se sápal po brzdě českého jezdce

K neštěstí nebylo daleko! Terčem nesportovního a hlavně absolutně šíleného útoku na rakouském Red Bull Ringu se stal český motocyklista Petr Svoboda z týmu Füsport. Jeho nizozemský soupeř se mu během jízdy snažil dostat k řídítkům, aby mu mohl zmáčknout brzdu. Následky mohly být fatální! Tohle mohlo dokonce skončit pomníčkem u trati!

Nedělní závod mezinárodního šampionátu IDM na rakouském Red Bull Ringu přinesl velký skandál! Českému závodníkovi Petru Svobodovi sáhl ve velké rychlosti na řidítka konkurent Walid Khan, jehož počínání by se klidně dalo klasifikovat jako pokus o ublížení na zdraví. Špatně to mohlo skončit i pro ostatní motocyklisty na trati. To však nebylo všechno! O dvě kola později Khan o českého jezdce „zavadil“, což následně vedlo k jeho pádu na tvrdý asfalt.

„Řeší to náš Autoklub České republiky a FIM, tedy Mezinárodní federace motocyklistů. Uvidíme, co z toho bude,“ nechal se slyšet Svoboda. Že se stalo něco přes čáru mimo hranice fair-play? Toho si český talent všiml až ze záznamu, o čemž hned referoval na svých sociálních sítích

„Řidič KTM se mi pokusil položit ruku na brzdy v místě, kde jsme všichni jeli těsně vedle sebe ve skupině. V této situaci nade mnou stál anděl strážný. Něco takového by se rozhodně mělo trestat a nemělo by se na to jen koukat. Nebezpečné situace do závodění nepatří,“ nechápal Svoboda, jak Khanovi jeho čin mohl vůbec projít. „On je labilní, závodí takhle dlouho, byla s ním spousta problémů,“ uvedl rodák z Ostrovačic u Brna na adresu Nizozemce.

„Nečekáte, že někdo něco takového udělá, když jedete na rovince. Jeli jsme kolem 150 nebo 160 km/hod. Nejsmutnější na tom je, že udělal tohle a za dvě kola mě pak sundal. Normálně mě trefil a spadl jsem," bědoval dále Svoboda, jehož protesty se zatím obešly bez kýženého efektu. Vedení IDM se k této aféře nepostavilo zrovna nejlépe.

„Řekli, že to byl závodní incident, i když to vypadalo jinak. Není to fair play vůči ostatním jezdcům. Takhle to tam funguje a fungovat asi bude. Nechci být součástí tohohle šampionátu,“ vyjadřoval značný nesouhlas Svoboda, který už nebude závodit v rámci IDM a raději se po svých zkušenostech přesune do série Supersport 300 World Championship.

Nešlo o první obdobný zkrat v závodech motocyklů, který se kdy udál. V září 2018 v Moto2 stejný „kousek“ předvedl Ital Romano Fenati ve Velké ceně San Marina. Ten v rychlosti okolo 230 kilometrů v hodině zmáčkl brzdu Stefanovi Manzimu, který tuto podpásovku naštěstí ustál, stejně jako Svoboda nyní. I tehdy to však nemuselo skončit vůbec dobře!