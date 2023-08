Bitka před zápasem Sparty s Kodaní: Zadrženo 39 fanoušků, odnesl to autobus

Duel 3. předkola Ligy mistrů mezi FC Kodaň a Spartou skončil v Dánsku smírně 0:0. V ulicích i na stadionu Parken to ale pořádně vřelo! Do akce musela jít i policie, a to hned vícekrát! Tamní bezpečnostní sbor pozatýkal fanoušky obou táborů, přičemž v řadách sparťanských příznivců bylo zadrženo hned několik desítek jedinců! Nepokoje odnesl i autokar letenských fanoušků. Jak to celé začalo? Co vandalismu Dánů předcházelo?

Spouštěčem výtržností byla podle všeho pouliční rvačka, ke které mělo dojít před výkopem. „Sparta na nás zaútočila v počtu 30 až 40 chuligánů, nás bylo jenom 7. Byl to krátký, ale intenzivní boj. Policie nás rozehnala. Velký respekt klukům ze Sparty,“ napsal ironicky dánský instagramový profil Casual Ultra. Podle dánských listů Ekstra Bladet či B.T. zadržela tamní policie celkem 39 příznivců letenského mančaftu.

Bitka obou táborů byla podle deníku Politiken zřejmě předem domluvená. Podle fotografií policisté v civilu použili proti několika výtržníkům i obušky. ,,Boj jsme překazili," řekl zástupce policejního inspektora Jesper Bangsgaard. ,,Byli jednoznačně připraveni se bít, protože obě strany měly chrániče zubů a kukly, které se daly stáhnout přes obličej," uvedl další policejní důstojník Michael Vibe Kragh.

Tím ale násilnosti neskončily. Ke sporu totiž došlo i přímo na stadionu! Dva čeští fanoušci se dostali do potíží, protože neměli vstupenky do sektoru hostů. Podle Vibeho Kragha si koupili lístky na jinou část tribuny, kde se dostali do konfliktu s domácími diváky a jeden z Čechů dal facku mladému fanouškovi. ,,Proto byl zatčen a obviněn z násilí," řekl Vibe Kragh.

Sparta informace o konfliktech svých fanoušků v Kodani zjišťuje. ,,Aktuálně shromažďujeme faktické informace a jsme v kontaktu s dánskou stranou. Musíme si nejdříve udělat detailní obrázek o tom, co všechno se v Kodani skutečně stalo," řekl iDNES.cz mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík.

​K dalším nepříjemnostem došlo i po zápase. Pomsta byla sladká! Jak ukazuje příspěvek od instagramového profilu Sparťanské zprávy, autobus plný letenských fanoušků byl napaden, důsledkem čehož bylo rozbité boční okno. S nejvyšší pravděpodobností se jednalo o vendetu kodaňských hooligans za předchozí potyčku před zápasem, která vyvolala vzájemnou nevraživost.

Nutno však podotknout, že obdobně špatné zkušenosti má s kodaňskými chuligány i jiný český klub. O agrestivitě a vandalismu dánských příznivců mohou sáhodlouze povídat také fandové Fastavu Zlín, jejichž autokar byl doslova zasypán kameny a dalšími nespecifikovanými předměty bezprostředně po utkání Evropské ligy v roce 2017. Rovněž to nevydrželo jedno z oken a rozbité střepy pak dokonce poranily hned dva cestující.

Včerejší incident se naštěstí obešel bez větších zranění, přesto to na Letné vyvolalo jisté bezpečnostní obavy. „Doufám, že fanoušci dojedou v pořádku domů," nechal se pro Sport.cz slyšet Ondřej Kasík, šéf komunikace AC Sparta Praha. Dále dodal, že nemá o aktuální situaci více informací.