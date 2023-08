Vindahl rozprášil pochyby a zářil. Horejš ve studiu: Byl sebevědomý

Přijela si do Dánska pro nadějný výsledek do odvety. A ten si Sparta v úterý v noci taky vezla domů. Na hřišti FC Kodaň totiž vyválčila remízu 0:0, která jí do druhého střetu v rámci třetího předkola Ligy mistrů dává velmi zajímavou šanci. „Za týmový výkon si Sparta takový výsledek zasloužila. Dokázala eliminovat silné zbraně Kodaně,“ hodnotil ve studiu iSport.cz trenér David Horejš.

Obstojí? Anebo se hned zkraje sezony ukáže, že Sparta sáhla vedle? Gólmana Petera Vindahla před startem duelu v Kodani provázela řada otazníků. Vytáhlý Seveřan je ale roztrhal a naházel do koše. Parken Stadium si totiž dokázal podmanit a v závěru utkání svůj tým několikrát fantasticky podržel.

„Hrál dobře nohama, což se očekávalo. Ale co je důležité, tým podpořil v pravý moment. Udržel Spartu ve hře, za stavu 0:0 chytil gól. To mu může do budoucna pomoct. Jsem za jeho výkon moc rád. Působil ohromně sebevědomě,“ ocenil kouč David Horejš.

Vindahl za sebou při tom neměl zcela povedenou premiéru proti Pardubicím, od kterých dostal v sobotu ze dvou střel na branku dva góly. V úterý ale vařil úplně jinou kávu.

„Odchytal povedené utkání. A k němu bych přidal i stopery a středovou dvojici. Sparta dokázala eliminovat zbraně Kodaně, odváží si cenný výsledek,“ prohlásil Horejš.

Nebylo ale daleko od toho, aby se letenská výprava vracela v úplně jiném rozmaru. Posledních dvacet minut totiž patřilo domácím, kteří přitopili pod kotlem a dostali hosty pod tlak.

Nový brankář Sparty: dobrá rozehrávka i centry, ale i flop v Alkmaaru Video se připravuje ...

„Střídání Spartě moc nepomohla. Útočící hráči Kodaně tam naopak vnesli větší drajv. Spartě se ale dařilo hru soupeře zpomalit. Čekal jsem, že Dánové vyvinou větší snahu o přečíslení na pravé straně Sparty, kde to bylo zranitelnější po příchodu Minčeva,“ poukázal redaktor deníku Sport Pavel Hartman.

Komplikací pro Briana Priskeho bylo i zranění stopera Asgera Sörensena, jehož musel nuceně nahradit na poslední půlhodinu Martin Vitík.

„Když musíte sahat do obrany, je to vždycky nepříjemné. Ale Vitík to zvládl,“ chválil Horejš.

Směrem do odvety tak zůstává všechno otevřené. Oba celky hrají s podobně silnými kartami. Výhoda domácích podmínek ale stojí na straně Sparty. Otevírá se jí tím velká šance k průchodu do play off a tím spojené jistotě účasti minimálně v základní skupině Evropské ligy.

„Spartu požene vyprodaná Letná, doma bude silnější. Věřím, že to zvládne,“ usmál se Horejš.

SESTŘIH: FC Kodaň - Sparta 0:0. Letenští vezou do Prahy remízu, podržel Vindahl Video se připravuje ...