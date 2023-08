Priske: Vindahl přesvědčil, můžeme hrát odvážněji. Sörensen? Malá křeč

To nejdůlěžitější splnila. Sparta si do Prahy veze naději na postup. Letenští v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů uhráli s Kodaní bezbrankovou remízu. Jenže v závěru se ocitli pod tlakem, parádním zákrokem se blýskl brankář Peter Vindahl. „Jsem na hráče hrdý, drželi pospolu, bojovali. Byl to těžký zápas,“ řekl kouč Brian Priske.

Jste spokojený s výsledkem?

„Musíme se podívat na některé fáze hry, zejména v ofenzivě, a zjistit, jestli můžeme hrát ještě s trochu větší odvahou a kvalitou v odvetě. Ale zároveň musím uznat, že je to těžké. Kodaň je silný tým, ve druhém poločase tlačili a byli blízko ke vstřelení gólu. Každopádně musím kluky pochválit. Bránili zodpovědně, možná jim chybělo jen trochu víc odvahy na míči.“

Jak je na tom Asger Sörensen, který o víkendu nehrál a tentokrát střídal po hodině hry?

„Byl jen unavený, spadl a měl malou křeč.“

Ovlivnilo jeho střídání hru týmu?

„Nemyslím si. Viťas (Martin Vitík), který ho nahradil, to zvládl taky docela dobře. Předtím Sörensen nehrál, protože byl deset dní mimo, nechtěli jsme zbytečně riskovat.“

Obáváte se, že by mohl scházet i v dalším utkání?

„Nemyslím si, není to vůbec nic vážného. Je to přesně tak, jak jsem řekl. Jen malá křeč. Nehrát a trénovat jen s určitou intenzitou v deseti dnech, a potom najednou jít z nuly na dvě stě, není snadné. Očekávám, že na víkend bude připravený.“

Co říkáte na výkon Petera Vindahla? Jak těžké je pro něj přijít do týmu a rychle si zvyknout na nové spoluhráče?

„Myslím, že se přizpůsobil docela rychle a dnes dostal možnost ukázat, proč jsme ho sledovali a proč jsme ho do klubu přivedli. První zápas na Letné, kde inkasoval dvě branky, byl pro něj těžký, protože neměl šanci se ukázat. Ale dnes předvedl schopnosti, o kterých jsme samozřejmě věděli. Byla to pro něj dobrá příležitost.“

Je pro vás výsledek výhodnější než pro soupeře?

„Myslím, že je to stejné. Je to padesát na padesát. Samozřejmě doufáme, že se nám podaří získat pár procent v náš prospěch, když hrajeme doma na Letné, kde fanoušci mohou kluky popostrčit víc dopředu a dodat jim sebevědomí i odvahu. Ale je to vyrovnané. Kodaň je dobrý tým, hrála ve skupině Ligy mistrů, má spoustu kvalitních hráčů, reprezentanty, které koupila za spoustu milionů, takže víme, jakou mají sílu. Ale jsem na hráče hrdý, drželi pospolu, bojovali. Byl to těžký zápas.“

