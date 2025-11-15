Předplatné

Reprezentace povolává dalšího slávistu, Provoda nahradí útočník Chytil

Mojmír Chytil opět oblékne reprezentační dres, před utkáním s Gruzií nahradí vykartovaného Tomáše Chorého
Mojmír Chytil opět oblékne reprezentační dres, před utkáním s Gruzií nahradí vykartovaného Tomáše Chorého
Michal Kvasnica
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (3)

Podle informací iSportu by měl být do reprezentace, která se v sobotu přesouvá z Ostravy do Olomouce, pro pondělní zápas s Gibraltarem donominován útočník Mojmír Chytil.

Národnímu výběru vypadl v pátek ze zdravotních důvodů Lukáš Provod, který se odpojil od týmu. Jaroslav Köstl a jeho realizační štáb tak do akce povolává Mojmíra Chytila, který by se měl odpoledne hlásit na hotelu v Olomouci.

Chytil na Andrově stadionu působil, když střílel góly za Sigmu, na Hané je doma. V pondělí proti Gibraltaru si tam může připsat devatenáctý reprezentační start a rozšířit bilanci šesti branek.

Nejpovedenější utkání v českém dresu zažil Chytil před třemi lety právě v Olomouci při svém debutu, proti Faerským ostrovům (5:0) se blýskl hattrickem během úvodních 23 minut.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko761023:219
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora73046:149
5Gibraltar70073:220

