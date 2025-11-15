Reprezentace povolává dalšího slávistu, Provoda nahradí útočník Chytil
Podle informací iSportu by měl být do reprezentace, která se v sobotu přesouvá z Ostravy do Olomouce, pro pondělní zápas s Gibraltarem donominován útočník Mojmír Chytil.
Národnímu výběru vypadl v pátek ze zdravotních důvodů Lukáš Provod, který se odpojil od týmu. Jaroslav Köstl a jeho realizační štáb tak do akce povolává Mojmíra Chytila, který by se měl odpoledne hlásit na hotelu v Olomouci.
Chytil na Andrově stadionu působil, když střílel góly za Sigmu, na Hané je doma. V pondělí proti Gibraltaru si tam může připsat devatenáctý reprezentační start a rozšířit bilanci šesti branek.
Nejpovedenější utkání v českém dresu zažil Chytil před třemi lety právě v Olomouci při svém debutu, proti Faerským ostrovům (5:0) se blýskl hattrickem během úvodních 23 minut.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0