Rivalita s hořkou pachutí. Hradec jako strašák Vítkovic, neporazili ho už čtyři trenéři
Tohle není náhoda. Vítkovice padly s Hradcem Králové podesáté za sebou a zároveň jej v řádné hrací době neporazily už šestnáct utkání. Poslední jejich výhra po šedesáti minutách se ze vzájemných soubojů datuje do dubna roku 2023. Paradoxně do čtvrtého semifinále, které bylo později kontumováno kvůli dopingové aféře Mountfieldu. Hrozivou bilanci Ostravané nenapravili ani v pátek, kdy z východních Čech odjeli s porážkou 0:3.
Historicky první playoffový střet mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové vešel do dějin. Ve vůbec nejvyrovnanější extraligové sérii se pětkrát hrálo prodloužení. V šestém duelu jej navíc rozsekl Dominik Lakatoš až v čase 138:51, čímž o 25 minut překonal donedávná nejdelší utkání mezi Českými Budějovicemi a Vítkovicemi z roku 2013.
Ridera byla zároveň jen kousek od toho, aby se stala vůbec prvním týmem v historii extraligového play off, který otočil sérii z nepříznivého stavu 0:3 na zápasy. V rozhodujícím špílu to ale v prvním prodloužení odmítl královéhradecký hrdina Oliver Okuliar.
Legendární bitva měla i vskutku nepříjemnou dohru. Koncem května 2023 se totiž zjistilo, že tři hráči Východočechů byli po čtvrtém zápase pozitivně testováni na přítomnost zakázané látky v těle. Útočníci Kevin Klíma, Martin Štohanzl a obránce Graeme McCormack dostali desetiměsíční zákaz, přičemž klub později obdržel pokutu ve výši dvou milionů korun. Nicméně Vítkovicím to možnost hrát o titul nevrátilo... „Je to výsměch,“ reagoval na trest pro Mountfield tehdejší sportovní ředitel modrobílých Roman Šimíček.
Byť se čtvrté utkání série nakonec kontumovalo, Ostravanům to bylo v konečném důsledku k ničemu. Na ledě tehdy vyhráli 2:1. Od té doby ale Vítkovice už Hradec Králové v řádné hrací době neporazily.
Bilance mezi oběma soupeři je od 9. dubna 2023 výmluvná: deset výher Hradce po šedesáti minutách, tři po nastaveném čase. Vítkovice naopak slavily dvakrát v prodloužení a jednou po nájezdech. S Mountfieldem naposledy bodovaly 3. března 2024, následně s ním prohrály devětkrát v řadě.
Jen třináct střel na branku
Většina vzájemných zápasů je jako přes kopírák. Aktivní Východočeši v nich v útočném pásmu neustále krouží jako hladové vosy a soupeře zasypávají hromadou střel. Naproti tomu Vítkovice jen stojí a čekají, co s nimi protivník provede. Výjimkou snad bylo jen loňské bláznivé utkání, v němž Hradec vyhrál 9:7.
Propracovaný hokej kouče Tomáše Martince zkrátka Vítkovicím nechutná. Na neúnavné bruslení a vysoké napadání nenašli pořádný recept už čtyři trenéři Ostravanů - Pavel Trnka, David Bruk, Vlastimil Wojnar a Václav Varaďa. Ten s Mountfieldem padl počtvrté za sebou.
V pátečním utkání 22. kola navíc jeho tým vystřelil jen třináctkrát na bránu. O moc lepší to nebylo ani v září při domácí porážce 0:4. „Musím říct, že v Hradci se hraje těžko. Oni hrají nátlakový hokej, ale my jsme ty příležitosti měli. Měli jsme mít více střelby, ale špatně jsme s tím naložili,“ krčil rameny zaskakující kapitán Patrik Demel.
„Chtěl bych pogratulovat Hradci, protože zaslouženě vyhrál,“ pokývl Varaďův asistent Aleš Krátoška. „Síla Hradce prostě byla znát. Myslím si, že počet střel, který jsme měli, hovoří za vše. Z naší strany to opravdu nebylo moc dobré. Naopak hodně špatné.“
Nepříznivé výsledky zrovna proti Hradci Králové koušou ve Vítkovicích obzvlášť těžko. A to nejen fanoušci, kteří stále cítí hořkou pachuť za okolnosti kolem semifinálové série.
Současní hráči Vítkovic, kteří pamatují semifinále 2023:
- Lukáš Klimeš (brankář)
- Marek Kalus (útočník)
- Vojtěch Lednický (útočník)
Posledních deset vzájemných utkání:
zápas
výsledek
střely na branku
Hradec – Vítkovice
3:0
36:13
Vítkovice – Hradec
0:4
16:37
Vítkovice – Hradec
2:4
21:24
Hradec – Vítkovice
3:2
31:16
Vítkovice – Hradec
1:4
23:43
Hradec – Vítkovice
9:7
47:22
Vítkovice – Hradec
1:3
19:32
Hradec – Vítkovice
1:0
38:25
Hradec – Vítkovice
4:3
33:20
Vítkovice – Hradec
1:2n.
20:48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž