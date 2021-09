Český vynález tenisovým kultem: Jsme černá ovce, ale děláme to dobře

A od června na ní najdete ještě víc – živé skóre zápasů. V době, kdy na začátku roku překvapivě skončila oblíbená aplikace ATP/WTA a například ženský okruh ji dodnes dokázal nahradit pouze bazální verzí bez jakékoliv přidané hodnoty, jde o velký trumf.

„V lednu jsme nabídli WTA, že jim jejich aplikaci do Australian Open uděláme. Nikdy jsem nedostal žádnou odpověď. Škoda, ženský tenis promo moc potřebuje,“ povzdechne si padesátiletý Fencl, kouč Lucie Hradecké. Resultinu založili se štvanickým parťákem Lukášem Březinou zhruba před deseti lety. Od té doby se stala v tenisových kruzích téměř kultovní záležitostí a má již zhruba 200 000 stažení.

Na trhu je aplikací monitorující tenisové výsledky řada a jsou zdarma. Resultina je placená, na měsíc stojí 85 korun, na rok 400. „Jsme kvůli tomu černá ovce. Ale řekli jsme si, že to chceme dělat dobře a po svém,“ popisuje Fencl. Hodnota aplikace je v tom, že se neomezuje pouze na profíky, přináší výsledky utkání juniorů až po ty nejmladší. A to nejen ve dvouhře, ale i čtyřhře. Během mačů vyhodnocuje i zajímavá data a předává je živě uživatelům.

„Data pro live score si kupujeme, nahráváme sekvence bodů a z těch pak generujeme zajímavé statistiky. Třeba procento využití brejkbolů, jejich počet. Je to jediná aplikace na trhu, která tohle dělá. Pár lidí mi říkalo, že to je cool. I já sám se na ni dívám a říkám si: To není špatný,“ usměje se Fencl, který se s kolegy drží stejné mantry, jako když začínali. „Děláme to pro sebe a je důležité, aby se to líbilo hlavně nám a bavilo nás to používat.“

Skoro až undergroundový je pak přístup tvůrců Resultiny k marketingu. „Neděláme žádný. Aplikace se šíří virálně. Lidi si mezi sebou řeknou, že je to dobré.“

Duší Resultiny jsou tři programátoři včetně Fencla. „Máme externího programátora, který dělá verzi pro iOS, a pak si platíme firmu, aby vytvořila aplikaci pro Android,“ líčí fungování výrobku, jenž má vzhledem k rozšířenosti tenistu dosah do celého světa. Platící zákazníci se rekrutují z asi stovky zemí, například i Egypta. „Jde o globální věc, jako samotný tenis. Největší trh je pro nás samozřejmě v Americe. Přemýšleli jsme, že bychom přidali i univerzitní americký tenis, ale ten je tak rozdrobený a živelný, že to skoro ani nejde,“ říká Fencl.

Zákazníci dostávají čerstvé losy turnajů, živé žebříčky ATP, WTA, ale i juniorů. Nechybí statistická sekce či seznam trenérů. „Aplikaci mají staženou třeba všichni agenti v tenise. Lidi z Yonexu nebo z Wilsonu to samé. To jsou nejvěrnější zákazníci. Manažer Marušky Bouzkové mi říkal, že je to jeho oblíbená aplikace, nedá bez ní ránu, protože sledujeme i výsledky dětí do čtrnácti let, o které se agentury začínají zajímat.“

Fencl, kritik zaostalosti tenisových statistik, předpokládá, že trh s daty půjde nahoru ruku v ruce s tím, jak se v USA začíná čím dál víc uvolňovat sázení. Je i tohle šance pro Resultinu? Ano i ne. „Lidé se diví, proč jsme tak levní. Ale my jsme nechtěli vydělat, chtěli jsme to mít hlavně pěkný a udržitelný.“