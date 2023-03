Vrána už hraje svoje Blues: 99. gól. Hertl mohl srovnat „lepším herectvím“

S nově vloženou důvěrou stoupá v sestavě čím dál výš. Už při prvním utkání za St. Louis Jakub Vrána zaujal, byť proti Arizoně začínal ve čtvrté lajně. Pro premiérový start v Enterprise Center byl trenérem Craigem Berubem přesunut do druhého útoku k Pavlu Bučněvičovi a Kasperi Kapanenovi. Souhra českého hokejisty s rusko-finskou dvojicí se pro Blues ve vyrovnaném duelu s Sharks ukázala jako klíčová.

Rozhodující akce Vránovy lajny se upekla ve 43. minutě při výpadu St. Louis. Bučněvič poslal nepřesnou nahrávku na Kapanena, který se sice dostal k puku a vystřelil, ránu ale zmírnil bek Nikolaj Knyžov. Odražený kotouč následně mířil ke gólmanovi Sharks Kaapu Kähkönenovi, který puk jen lehce odrazil za branku, kam se již přihnal ruský forvard. Skórovat se mu nepodařilo, u brankoviště byl ale přilepený Vrána, který si všiml stále volného kotouče a po odrazu od Erika Karlssona poslal St. Louis do vedení.

„Viděl jsem Boochieho (Bučněviče) udělat pěknou přihrávku na Kappyho (Kapanena). Já mířil k brance a puk skončil přímo tam. V té chvíli jsem se jen snažil najít malé místo, kterým bych dostal kotouč přes brankáře a bouchnout to dovnitř,“ popisoval Vrána gólovou situaci. „Je to skvělý pocit. Byl to můj první zápas před fanoušky St. Louis a bylo to úžasné. Jsem rád, že se to podařilo.“

Po utkání byl vítěz Stanley Cupu z roku 2018 středem pozornosti. Není divu, vždyť se naposledy střelecky radoval 15. října proti New Jersey ještě v barvách Red Wings. Úvodní trefa za Blues vytvořila na Vránově tváři po dlouhé době typický radostný úsměv.

Vrána po ukončení čekání na gól, které se protáhlo hlavně kvůli absolvování asistenčního programu NHL a NHLPA, přiznal, že před trejdem k Blues nebyla situace nejvlídnější. „V Detroitu pro mě nešly věci dobře. To už je ale minulostí. Když jsem se dozvěděl o výměně do St. Louis, byl jsem super nadšený. Vážím si toho, že mohu dostat šanci znovu hrát. Je tu skvělá parta,“ řekl odchovanec pražských Letňan.

St. Louis, které na postup do play off momentálně ztráci 14 bodů, se jako ofenzivní hráč hodlá odvděčit produktivitou. „Celkově chci být i pevnější hráč, zejména s Pavlem a Kasperim jsme si vytvořili hodně šancí,“ připomněl Vrána znovu nové parťáky z druhého útoku.

Kouč Blues po vítězném zápase s Sharks pochválil Vránu za mnohem lepší představení než v prvním utkání. Byl rovněž rád, že vstřelil gól a dobře zapadl do druhé lajny. Celkově vyzdvihl solidní hru svého mužstva, zůstal však docela přísný. „Rád bych viděl víc. Jsem možná příliš náročný, ale stejně jako v dnešním zápase chci jen vidět větší naléhavost a intenzitu na začátku hry. Můžu se vrátit k několika dalším utkáním, ve kterých jsem viděl hodně dobrých věcí. Ale budu požadovat víc. Chci vidět víc,“ zdůraznil Berube.

Před Vránovým gólem vstupovaly oba týmy do třetí třetiny za stavu 2:2, o který se v závěru druhé dvacetiminutovky postaral Tomáš Hertl . Český tahoun San Jose po přihrávce od Alexandera Barabanova propálil Jordana Binningtona a trefil svůj 199. gól v NHL. „Vždycky je hezké mít nějaké šance a dát gól, ale pořád se snažím hlavně vyhrát zápas. Prostě musím dál pracovat,“ řekl devětadvacetiletý rodák z Prahy.

Hertl přitom málem vrátil Sharks znovu do hry. V čase 49:08 podruhé v utkání překonal brankáře St. Louis, video ale prokázalo, že se reprezentační útočník trefil vysokou holí. „Vypadalo to trochu vysoko. Bylo to poznat z reakce toho chlapa (Hertla). Možná trochu lepší herectví by to prodalo, ale myslím, že to věděl,“ měl jasno Binnington. Na branku č. 200 si tak bronzový medailista z šampionátu v Tampere 2022 bude muset ještě počkat.

